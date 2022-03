Laporta stapt kleedkamer binnen met teleurstelling voor Piqué, Alba en Busquets

Zondag, 27 maart 2022 om 21:00 • Mart van Mourik

Barcelona moet meer gaan bezuinigen op spelerssalarissen, zo luidt de conclusie van president Joan Laporta. Niet alleen de eventuele nieuwkomers moeten genoegen nemen met een gelimiteerd loon, maar ook in de salarissen van de huidige selectie moet opnieuw gesneden worden. Volgens Marca vormen met name de contracten van Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets een probleem voor Barcelona. Het trio zal binnenkort gevraagd worden om een deel van het salaris in te leveren.

De boodschap van Laporta aan de Catalaanse kleedkamer is duidelijk. De president heeft spelersgroep geïnformeerd dat er niet (meer) met geld ‘gestrooid’ wordt en dat er financiële consequenties zullen volgen. Als er namen zijn die een downgrade van het loonstrookje niet accepteren, mogen zij vertrekken. Niemand zou worden uitgesloten van het aangescherpte financiële beleid.

Zaterdag kwam Laporta al met een duidelijke boodschap in gesprek met Mundo Deportivo. “De salarissen zullen allemaal gebaseerd worden op parameters die iedereen begrijpt. Ik hoop dat ze zich aanpassen aan de salarisgrondslagen die bij hen passen. Als iemand hier om die reden niet wil zijn, is er wat mij betreft geen probleem." Marca voegt daar zondag aan toe dat Piqué, Alba en Busquets het hardst geraakt zullen worden, terwijl Gavi, Ousmane Dembélé en Ronald Araújo zware onderhandelingen over hun respectievelijke contractverlengingen staan te wachten.

Volgens de berichtgeving van de meest verkochte sportkrant van Spanje verdienen Piqué, Alba en Busquets samen circa honderd miljoen euro. De club die kostenpost willen terugdringen. De in 2022 te betalen salarissen zijn opgebouwd uit onder meer een basisdeel, een deel achterstallige betalingen en diverse bonussen. Een optie om in de kosten te snijden is het openbreken van de contracten. Het trio zou dan akkoord moeten gaan met een verlenging van het contract, terwijl het salaris van de huidige verbintenis wordt uitgesmeerd over de extra jaren.