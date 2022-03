PSG zoekt vervanger Mbappé in Premier League

Barcelona wacht met een openingsbod op Raphinha. De aanvaller van Leeds United heeft een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro indien the Whites zich verzekeren van lijfsbehoud en 25 miljoen euro wanneer de club degradeert uit de Premier League. (Fabrizio Romano)

De spits van Chelsea kan het gat opvullen dat mogelijk wordt achtergelaten door Kylian Mbappé, die in de concrete belangstelling van Real Madrid staat.

AC Milan heeft zijn pijlen gericht op Aaron Hickey. De linksback van Bologna maakt indruk in Italië en als Schots international en wordt door i Rossoneri gezien als mogelijke back-up van Theo Hernández.

Arsenal leidt de race om de handtekening van Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City kan ook rekenen op interesse van Manchester United en stond eerder in de belangstelling van Real Madrid. (The Sun)