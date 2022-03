Jong Oranje hoort slecht nieuws uit ziekenboeg richting kwalifcatie-kraker

Zondag, 27 maart 2022 om 20:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:06

Bondscoach Erwin van de Looi kan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland geen beroep doen op Jan Paul van Hecke en Ludovit Reis. Het duo kampt met blessures en heeft het trainingskamp van Jong Oranje verlaten, zo meldt Voetbal International. Er staat komende dinsdag veel op het spel. Jong Oranje kan zich alleen bij een overwinning nog verzekeren van een direct ticket voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.

Van Hecke bleef tegen Jong Bulgarije (0-0) negentig minuten op de bank, maar raakte vervolgens geblesseerd op de training, terwijl Reis zich na 35 minuten moest laten vervangen met een blessure voor Kenneth Taylor. Van de Looi kende voorafgaand aan de interlandweek al defensieve problemen bij Jong Oranje. Lutsharel Geertruida en Devyne Rensch reisden vanwege blessures niet meer naar Sofia voor het EK-kwalificatieduel met de leeftijdsgenoten van Bulgarije (0-0). Voor de bondscoach van Jong Oranje wordt het tijdens de kwalificatiekraker tegen Jong Zwitserland met name in de defensie puzzelen, aangezien aanvoerder Sven Botman eveneens ontbreekt vanwege een blessure.

Jong Oranje kon vrijdagavond op Bulgaarse bodem eigenlijk geen moment imponeren. De achterste linie, met de debuterende Milan van Ewijk, Sepp van den Berg en Neraysho Kasanwirjo maakte in de eerste helft geen al te zekere indruk. Er was een ware heldenrol voor Kjell Scherpen, die onpasseerbaar bleek en het enige lichtpuntje was bij de bezoekers. De belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland staat dinsdagavond op het programma. De Oranje-beloftes spelen in De Adelaarshorst in Deventer en vangen het duel vanaf 18:45 uur aan.