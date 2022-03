Elia geïrriteerd: ‘Ze doen alles voor kijkcijfers, ze gaan over lijken’

27 maart 2022

Eljero Elia heeft zich in het YouTube-programma NandoLeaks kritisch uitgelaten over Johan Derksen. Volgens de aanvaller van ADO Den Haag doet de analist van Vandaag Inside alles voor kijkcijfers en gaat hij over lijken. Elia beseft desalniettemin dat dit precies is wat de kijkers van het programma willen zien.

Waar Elia zich vroeger nog druk kon maken om wat analisten over hem zeiden, laat het hem tegenwoordig koud als hij in praatprogramma’s als Vandaag Inside of Studio Voetbal kritiek krijgt. “Op een gegeven momenten heb ik die kritiek gewoon gelaten voor wat het is”, zegt de 35-jarige vleugelaanvaller. “Mensen doen alles voor kijkcijfers en gaan over lijken. Voor mijn gevoel heb ik hem al gepakt waarop ik hem moest pakken. Succes en ik ben kampioen geworden (bij Feyenoord, Juventus en Istanbul Basaksehir, red.). Hij kan het niet van me afpakken.”

?? Eljero Elia was niet gediend van de camera's die hem nadrukkelijk volgden. Kenneth Perez hekelt het gedrag van de @fcutrecht-aanvaller: "Eljero, ga gewoon voetballen." pic.twitter.com/bLUDIlnRal — ESPN NL (@ESPNnl) November 22, 2020

Elia is van mening dat Derksen in het verleden ook mensen kapot heeft gemaakt. “Ik ben iemand van opbouwende kritiek. Kritiek waar iemand beter van wordt, beter van gaat voetballen of iets waar hij wat aan heeft", aldus de de dertigvoudig international van Oranje. "Soms lijkt het in die programma’s of ze met een mes dwars door spelers hun hart willen gaan en denken: bro, ik ga jou kapot maken, ik haat jou gewoon. Zo voelt het echt voor mij, ik vind het jammer. Als ik op tv zou komen, zou ik iemand commentaar geven waar hij beter van wordt. Dat is alleen niet wat Nederland wil zien. Zij willen alleen het keiharde zien.”

Elia laat zich ook uit over het incident uit 2020, toen hij in het shirt van FC Utrecht een uitduel speelde tegen PEC Zwolle (1-1). Elia viel vijf minuten voor tijd in en werd gevolgd door een camera van FOX Sports. Volgens presentator Jan Joost van Gangelen vroeg Elia: ‘Waarom volg je mij nu eigenlijk?’ Daarop reageerde de cameraman volgens Van Gangelen: “Ja, eh, omdat ik een cameraman ben en het mooiste beeld probeer te maken. Ik krijg een opdracht van mijn regisseur en die zegt: ‘Volg jij Elia.' Dus dan doe ik dat.” Van Gangelen concludeert dat Elia er niet van gediend was’.

Elia blikt tijdens de uitzending van NandoLeaks nog één keer uit over het incident. “Weet je wat ze op tv zeiden? Elia maakt ruzie met die cameraman, heel Nederland viel over me heen. Ik dacht: ze moeten mij weer hebben. Heel lang heb ik zo geleefd. Op een gegeven moment dacht ik: laat zitten man. Je hebt sommige mensen die van je houden, sommige mensen die het niet gunnen, omdat je voetballer bent, juwelen hebt en alle luxe hebt, so be it. Jan Joost van Gangelen ging gewoon zo maar een verhaal verzinnen dat ik die camerman had uitgescholden.”