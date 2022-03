Emmen breidt zegereeks uit; Alhaft steelt de show met wereldgoal bij Almere

Zondag, 27 maart 2022 om 18:35 • Jordi Tomasowa

FC Emmen heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie geen fout gemaakt tegen Telstar. De ploeg van trainer Dick Lukkien rekende in eigen huis af met Telstar: 2-1 en is hierdoor vier competitieduels zonder puntverlies. Eerder op de dag won Almere City mede dankzij een wereldgoal van Ilias Alhaft met 0-3 op bezoek bij MVV Maastricht.

MVV Maastricht - Almere City 0-3

Beide ploegen slaagden er in de eerste helft lange tijd niet in om uitgespeelde kansen te creëren. De wedstrijd leek gezien het spelbeeld op een 0-0 ruststand af te stevenen, maar Ilias Alhaft schoot de bezoekers in de 40ste minuut op schitterende wijze op voorsprong door de bal vanaf een meter of twintig snoeihard via de onderkant van de lat binnen te schieten: 0-1. De vleugelaanvaller wist de marge op slag van rust zelfs te verdubbelen. Alhaft had opnieuw een fraaie actie in huis en trof vervolgens met een tegendraads schot in de verre benedenhoek binnen: 0-2. Het slotakkoord was in het tweede bedrijf voor Jonas Ahrweiler, die de de wedstrijd in blessuretijd besliste: 0-3.

FC Emmen - Telstar 2-1

De thuisploeg slaagde erin om Telstar na een vrij matte openingsfase steeds meer achteruit te drukken. Jasin Assehnoun probeerde het met een goede poging van afstand, waarna de rebound van Ole Romeny maar net voorlangs ging. Tien minuten voor rust was het uiteindelijk wel raak, toen Rui Mendes op aangeven van Keziah Veendorp in zijn vijfde wedstrijd op rij scoorde: 1-0. Vlak voor rust kwamen de bezoekers vervolgens op gelijke hoogte, nadat een hoekschop van Tom Overtoom door Glynor Plet werd binnengekopt. Jar Vlak zorgde er in de tweede helft voor dat de punten op de Oude Meerdijk bleven. De middenvelder ontving de bal op een presenteerblaadje van Mendes, waarna hij simpel kon binnenlopen: 2-1.

