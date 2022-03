Dessers benadrukt: ‘Kijk, ik heb dit vaker gezegd, ik beslis er niet over’

Of Cyriel Dessers volgend seizoen ook het shirt draagt van Feyenoord is twijfelachtig te noemen. De Rotterdamse club is voorlopig niet van plan om de koopoptie van vier miljoen euro euro in het huurcontract met KRC Genk te lichten. Dessers zelf benadrukt in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond dat hij geen invloed heeft op de uiteindelijke beslissing van Feyenoord, ook al speelt de spits met veel plezier in De Kuip.

Dessers moet lachen om de suggestie in het sportprogramma van de regionale omroep dat er speciaal voor hem een inzamelingsduel moeten worden georganiseerd, om zo de transfersom mogelijk te maken. "Deze supporters zijn wel echt gek, dus het zou zomaar kunnen!", reageert de aanvaller met een kwinkslag. Om er gelijk serieus aan toe te voegen: "Kijk, ik heb dit vaker gezegd, ik beslis er niet over. Het gaat om wat er in de bestuurskamers gebeurt en ik ben net als ieder ander erg benieuwd wat er gebeurt in de komende maanden. Het is belangrijk dat ik goed blijf presteren, voor Feyenoord en voor Genk. Hopelijk hebben we dan op het einde alleen maar winnaars."

Wat voor Dessers ook meespeelt is het in beeld blijven bij de nationale ploeg van Nigeria. Zijn enige interland voor het Afrikaanse land dateert uit oktober 2020 en de Feyenoord-spits wil daar graag een vervolg aan geven. "Dat zit wel in mijn hoofd ja. Maar ik moet zeggen dat het wel een tikje heeft gekregen na de Afrika Cup. Ondanks afzeggingen ben ik er toen niet bijgekomen terwijl ik dat op dat moment wel verdiende. Dus dat vond ik erg jammer. Maar ik zal nooit 'nee' zeggen tegen Nigeria, dat lijkt mij wel duidelijk", zo benadrukt Dessers.

Dessers kijkt ook nog even kort terug op de met 3-2 verloren Klassieker van een week geleden. Bij een 1-2 stand voor Feyenoord schoot hij de bal in kansrijke positie voorlangs, terwijl hij wellicht beter de geheel vrijstaande Jens Toornstra had kunnen aanspelen bij de tweede paal. Nadien gaf Feyenoord alsnog het duel uit handen. Dessers heeft een 'duidelijke uitleg' over het veelbesproken moment. "Op het moment dat je in een dribbel zit en in duel bent met twee verdedigers dan is die laatste toets een beetje weg van de goal. Dus mijn gezichtsveld is er niet, ik kan niet zien dat Jens daar staat", zo verzekert de Feyenoorder.

"Dan kan je zeggen: 'Hij had hem blind moeten geven'. Maar ik geef niet zo graag ballen blind, zeker niet als ik niet weet wat de situatie is. Ik schiet hem graag zelf en ik denk dat ik hem ook goed schiet. Hij gaat echt rakelings langs de paal. Dus met die commentaren en kritieken… Ik kan er wel naar kijken hoor, maar ik kon Jens echt niet zien", zo besluit Dessers zijn terugblik.