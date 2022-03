Stanley Menzo lijdt eerste nederlaag als bondscoach van Suriname

Zondag, 27 maart 2022

Stanley Menzo heeft voor de eerste keer sinds zijn aanstelling in januari verloren als bondscoach van Suriname. De voormalig doelman zag dat zijn ploeg in een vriendschappelijke interland niet was opgewassen tegen Thailand: 1-0. Debutanten Yanic Wildschut (CSKA Sofia) en Leandro Kappel (Altay) maakten hun debuut voor Suriname in de oefeninterland, die werd beslist door een doelpunt in de eerste helft.

De linksbenige vleugelaanvaller Bordin Phala tekende in de 27ste minuut voor de enige treffer van de oefenwedstrijd in het BG Stadium in Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand. Menzo koos voor een aanval met Wildschut, Gleofilo Vlijter en Kappel, maar het trio was niet in staat om de vroeg verkregen achterstand weg te werken in het restant van het duel. Van de overige debutanten in de definitieve selectie kregen Calvin Mac-Intosch (SC Cambuur) en Jeredy Hilterman (NAC Breda) speeltijd als invaller. Joey Roggeveen (Jong Ajax) bleef negentig minuten op de bank zitten. Er waren verder basisplaatsen voor onder meer Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Ryan Donk, Kelvin Leerdam en Damil Dankerlui.

Het is dus de eerste nederlaag voor Menzo als keuzeheer van Suriname, dat onder zijn leiding recentelijk nog te sterk was voor Barbados (1-0) en Guyana (2-1). Suriname werkte de oefeninterland tegen Thailand af in voorbereiding op de start van de groepsfase van de CONCACAF Nations League, waarvan in juni de eerste wedstrijden worden gespeeld.

Opstelling Suriname: Hahn; Dankerlui, Malone, Donk, Haps; Chery, Leerdam, Biseswar; Kappel, Vlijter, Wildschut.