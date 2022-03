Van Gaal zag Berghuis een ding ‘iets te veel doen’ in de eerste helft

Zondag, 27 maart 2022 om 15:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:27

Louis van Gaal kijkt daags na de oefenzege op Denemarken (4-2) met een goed gevoel terug op de prestatie van de Oranje-internationals. De bondscoach zag dat het nieuwe 1-3-4-1-2-systeem naar behoren functioneerde, al was volgens hem het verval bij Oranje in de tweede helft wel te groot. Of er wijzigingen worden doorgevoerd in de opstelling voor de vriendschappelijke interland van dinsdag tegen Duitsland kan Van Gaal zondag nog niet met zekerheid zeggen.

De eerste helft tegen Denemarken stemt hoopvol, zo oordeelt Van Gaal een dag later in gesprek met De Telegraaf. "We creëerden zes open kansen. En daarnaast scoorden we ook nog eens drie keer. Als je dat doet tegen een ploeg als Denemarken, die al een aantal jaren dit systeem speelt, dan vind ik dat echt geweldig." Voor rust werd amper iets weggegeven door de Oranje-defensie. "Behalve één keer door balverlies van Steven Berghuis. Berghuis heeft normaal gesproken geen balverlies, of heel weinig. Dat had hij in de eerste helft iets te veel. Ondanks dat heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld."

Van Gaal zag Steven Bergwijn met twee doelpunten excelleren in een systeem met twee spitsen, met Memphis Depay als zijn collega voorin. Dat Bergwijn de voorkeur zou krijgen boven Arnaut Danjuma en Donyell Malen stond al langer vast voor de bondscoach. "Bij mij moet je het iedere training laten zien. Ik heb elf tegen elf in verschillende opstellingen gespeeld. Memphis heeft gewoon een vaste plaats bij mij. Ik heb daarnaast met Malen daar gespeeld, maar ook met Bergwijn." Het gebeurde allemaal in een nieuw systeem, waar de afgelopen week veel aandacht voor was op de trainingen.

"We hebben het systeem uitgelegd met digitale beelden, zodat het ook wel erg duidelijk was", zo bevestigt Van Gaal. Het lijkt erop dat het 1-3-4-1-2-systeem ook tegen Duitsland zal worden gebruikt, al staat de opstelling volgens Van Gaal nog niet vast. Hij wil graag andere spelers aan het werk zien, al heeft de eerste helft tegen de Denen hem wel aan het twijfelen gebracht. "Misschien kies ik ook wel voor hetzelfde elftal, want het was wel vrij goed. Het hangt ook weer van de training af. Ik kan nu nog niet zeggen hoe ik dinsdag ga spelen."