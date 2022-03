Sport: Barcelona wil op chique manier afscheid nemen van Depay

Zondag, 27 maart 2022 om 14:55

Het lijkt er steeds meer op dat Memphis Depay bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Barcelona. Sport pakt zondag namelijk uit met het verhaal dat de clubleiding een oplossing zoekt die bevredigend is voor beide partijen. Depay ligt in het Camp Nou vast tot de zomer van 2023, maar naar verluidt heeft Barcelona-coach Xavi de aanvaller niet per se nodig in zijn laatste contractjaar.

Depay kende ondanks het ontslag van Ronald Koeman in oktober een redelijk goede start van dit seizoen, maar zijn situatie veranderde na de jaarwisseling. De Oranje-international raakte geblesseerd, terwijl Barcelona daarnaast winteraankopen Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré tussentijds aan de selectie toevoegde. Volgens Sport is Xavi momenteel naarstig op zoek naar een spits van wereldklasse, waardoor de kans op speeltijd voor Depay bij Barcelona verder lijkt te slinken.

De professionaliteit en toewijding van Depay wordt zeer gewaardeerd door de technische leiding van Depay, maar dat lijkt zijn lastige situatie niet te veranderen op korte termijn. Barcelona hoopt dan ook een passende oplossing te kunnen vinden, wat er op neer lijkt te komen dat de aanvaller na afloop van dit seizoen opnieuw van club wisselt. Het bestuur vraagt naar verluidt niet de hoofdprijs voor Depay, die al is genoemd bij onder meer Tottenham Hotspur en verschillende clubs uit de Serie A. Er wordt rekening gehouden met het feit dat hij vorig jaar diverse lucratieve aanbiedingen afsloeg om Olympique Lyon in te kunnen ruilen voor Barcelona.

Sport verwacht dat de aanvaller met het oog op het WK in Qatar van later dit jaar nog eens heel goed naar zijn situatie op clubniveau gaat kijken. Ondertussen kijkt Xavi naar de ideale kandidaat voor de spitspositie voor volgend seizoen. De Spaanse krant wist donderdag te melden dat Robert Lewandowski een voorkeur heeft voor Barcelona. Zaakwaarnemer Pini Zahivi heeft goede contacten met voorzitter Joan Laporta. Erling Braut Haaland is ook al meerder keren genoemd als mogelijke aanwinst, al heeft Laporta reeds benadrukt dat er geen risico's zullen worden genoemen op financieel gebied om de spits over te nemen van Borussia Dortmund.