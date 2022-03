Driessen: ‘Dat kan nog weleens een dingetje worden tussen hem en Van Gaal’

Zondag, 27 maart 2022 om 14:09 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen is over het algemeen tevreden over het optreden van het Nederlands elftal tijdens de 4-2 overwinning op Denemarken in de Johan Cruijff ArenA. Desondanks constateert de voetbaljournalist dat bondscoach Louis van Gaal nog niet alles op de rit heeft op weg naar het WK in Qatar. Driessen voorspelt in zijn column voor De Telegraaf dat hij Virgil van Dijk echt moet overtuigen van de noodzaak om over te stappen op het nieuwe systeem met drie verdedigers.

In de optiek van Driessen is er 'zeker nog veel werk aan de winkel' in de komende maanden. "Waarbij Van Gaal aanvoerder Virgil van Dijk nog steeds moet overtuigen van zijn tactische keuze. Hij blijft voorstander van de 1-4-3-3-variant, omdat 1-3-4-1-2 defensief krakkemikkig is en automatismen ontbreken. Van Gaal ziet in zo’n formatie te weinig houvast om wereldkampioen te worden en beschouwt de Hollandse School als noodoplossing om eventueel opgelopen averij in Qatar recht te zetten", aldus Driessen, die daarbij verwijst naar het WK van 2014, toen Oranje met een meer verdedigend systeem de halve finale wist te bereiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Dijk twijfelt over tactische keuzes Van Gaal: ‘Ik ben geen bondscoach’

De aanvoerder lijkt te moeten wennen aan het nieuwe systeem bij Oranje. Lees artikel

De Oranje-volger denkt niet dat Van Dijk zomaar over te halen is door Van Gaal wat betreft het nieuwe systeem. "Het verschil van inzicht tussen Van Dijk en Van Gaal kan best nog weleens een dingetje worden. De aanvoerder en leider van de groep heeft het hart op de tong en de bondscoach vindt het niet leuk als zijn keuze juist door zo iemand publiekelijk wordt betwist." Op het trainingsveld of in het spelershotel lijkt het allemaal geen probleem te zijn. "Maar daarbuiten zal Van Gaal het al snel als gezagsondermijnend beschouwen. Blijft dit schisma bestaan, dan kan Van Dijk weleens het kind van de rekening worden als Van Gaal weer kan beschikken over Stefan de Vrij en Jurriën Timber, twee spelers die wel comfortabel zijn met drie verdedigers achterop."

Van Dijk sprak zaterdagavond na afloop van Nederland-Denemarken bij de NOS over het veranderde systeem bij Oranje. "Of ik het systeem wat vind? Nou, ik ben nog steeds voorstander van 4-3-3, maar ik ben niet de bondscoach en de bondscoach heeft daar een heel sterke mening over. Vandaag kon je ook zien waarom dat zo is. Het is inderdaad wel een stukje work in progress”, concludeerde de aanvoerder van het Nederlands elftal. Verslaggever Jeroen Stekelenburg opperde dat het goed is om met de bondscoach te discussiëren over de tactische keuzes. “Wrijving geeft tenslotte glans. Maar komt er wel eens een weerwoord uit jullie spelersgroep? Van Gaal wordt wel eens gezien als een dictator, maar zijn er wel eens gesprekken? En levert dat iets nieuws op?”

Van Dijk was duidelijk. ”Ja, we geven feedback op het veld. Er is ruimte voor verbetering en daarom heb je feedback nodig van spelers. We geven hem zeker feedback, en dat zal na vanavond niet anders zijn.” Om daarna weer over het nieuwe systeem te beginnen: ”Of ik na vandaag ook nog vertrouwen houd in het nieuwe systeem? Nou, ik had voor vandaag al heel veel vertrouwen in de spelersgroep. Ook als je kijkt naar de trainingssessies die er zijn geweest. Alleen het is wel heel anders om het ook in de wedstrijd te laten zien. Je ziet namelijk ook dat een tegenstander zich meer aanpast. In de tweede helft zag je bijvoorbeeld dat Eriksen ook meer uitzakte en daardoor werd Mattijs (De Ligt, red.) voor een dilemma gezet: blijven staan of uitstappen.”