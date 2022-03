KNVB baalt van ‘vervelende en onveilige situatie’ na afloop van interland

Zondag, 27 maart 2022 om 13:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:03

Dat enkele toeschouwers zaterdagavond op het veld van de Johan Cruijff ArenA verschenen na afloop van het treffen tussen Nederland en Denemarken (4-2), is de KNVB een doorn in het oog. Een meisje kreeg na het laatste fluitsignaal het shirt van Daley Blind, terwijl de wedstrijdshirts van Oranje juist bedoeld zijn voor Unicef en de hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De voetbalbond komt een dag later met een eerste reactie op het hele gebeuren.

"Het veld op lopen tijdens en rondom een wedstrijd kan voor vervelende en onveilige situaties zorgen", laat een woordvoerder van de KNVB zondag weten in een reactie aan De Telegraaf. "Voor de spelers en stewards zijn de intenties of leeftijd van iemand die dit doet ook moeilijk in te schatten. Het lokt in elk geval altijd kopieergedrag bij anderen uit. Daarom is het internationaal verboden. De KNVB is hiervoor in het verleden bestraft door UEFA en FIFA."

Desondanks slaagde een jong meisje erin om het shirt van Blind te bemachtigen, om vervolgens terug te keren richting de tribune. "We gaan ervan uit dat bij het vragen en weggeven van dit wedstrijdshirt niemand zich bewust was van de consequenties voor de veiling voor Unicef", aldus de zegsman van de KNVB. "We gaan dat uiteraard proberen op te lossen. Zo hebben de spelers twee shirts per wedstrijd." Dat Christian Eriksen na afloop van de oefeninterland werd bekogeld met muntjes zorgt eveneens voor onvrede bij de voetbalbond. "Dat getuigt van een gebrek aan respect voor het voetbal en voor de spelers waar iedereen naar komt kijken. Die daders worden dus ook opgespoord en kunnen rekenen op consequenties."

Vorig jaar ontstond een soortgelijke situatie, toen een dertienjarige jongen genaamd Amin in de slotfase van het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Montenegro in de slotfase het veld oprende om een selfie te nemen met Memphis Depay. Daar staat normaal gesproken een boete van 450 euro op, maar de KNVB nam zijn leeftijd mee in de beoordeling en hield het bij een boete van 100 euro. Daarnaast kreeg de jongen te horen dat hij in principe vijf jaar lang niet in een voetbalstadion mag komen.