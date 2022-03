Hans Kraay windt zich op: ‘Hij heeft daar zijn hele leven nog niet gestaan’

Zondag, 27 maart 2022 om 12:29 • Laatste update: 12:31

Hans Kraay junior heeft in Goedemorgen Oranje flinke kritiek geuit aan het adres van Erwin van de Looi. Volgens de analist van ESPN is de bondscoach van Jong Oranje er vrijdag niet in geslaagd om Ryan Gravenberch in zijn kracht te laten spelen tegen Jong Bulgarije (0-0). Gravenberch werd door bondscoach Louis van Gaal bewust bij Jong Oranje gelaten voor de cruciale EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Zwitserland, maar kwam tegen de Bulgaren amper in het spel voor.

"De laatste weken speelt hij echt héél erg goed. Hij was samen met Lisandro Martínez de beste speler tegen Feyenoord", begint Kraay junior lovend over Gravenberch. "Gravenberch heeft er eerst flink de ziekte in gehad dat hij niet bij het grote Oranje zat, en dan wordt hij bij Jong Oranje in een 4-2-2-2-systeem als hangende linksbuiten neergezet door Erwin van de Looi. Daar heeft hij zijn hele leven nog niet gespeeld. Hij stond tegen 28 Bulgaren die hem in elkaar wilden schoppen. Het vervelende is dat Ludovit Reis continu aan de bal kwam als controleur waar hij normaal aan de bal komt."

Van Gaal gaf maandag tijdens de persconferentie een verklaring voor de afwezigheid van Gravenberch bij het grote Oranje. "Hij heeft een hele slechte periode doorgemaakt. Toen heeft hij met mij gesproken en toen heeft hij een reactie getoond. Daar ben ik blij mee. Maar Jong Oranje speelt tegen Zwitserland en die staan bovenaan. Ik ben voor het Nederlandse voetbal en niet alleen voor het Nederlands elftal. Ook voor Jong Oranje. Ryan en Devyne Rensch kunnen het voortouw nemen om Zwitserland te verslaan. Dat heb ik hem ook gezegd. Het is een test voor hem. Het is fantastisch om die ervaring op deze leeftijd mee te pikken."

De woorden van Van Gaal schieten in het verkeerde keelgat bij Kraay junior. "We mogen ook weleens zeggen dat Louis van Gaal onzin praat toch?", aldus de analist. "Het is een hele goede trainer, maar dit op deze leeftijd mee te mogen pikken? Er valt helemaal niks mee te pikken." Naast Kraay junior kon ook Kees Kwakman zich niet vinden in de tactiek van Van de Looi. "Dit was echt een verschrikkelijk slecht Jong Oranje, dat echt de handen mag dichtknijpen met een punt tegen een ook niet fameus Bulgarije", liet de voormalig verdediger vrijdag weten.

Gravenberch was zelf liever bij de A-selectie aangesloten. "Je wil gewoon bij het grote Oranje zitten", zei de middenvelder van Ajax tegen ESPN. "De bondscoach maakt de beslissingen. Hij selecteert de middenvelders. Daar heb ik alleen invloed op met mijn spel bij Ajax. Dit keer val ik er net buiten." Van de Looi meent dat dergelijke beslissingen onderdeel zijn van het voetbal. "Teleurstellingen en mooie dingen die je meemaakt moet je een plek geven. Daar moet je mee leren omgaan. Dat geldt voor hem ook. De bondscoach heeft duidelijk met hem gesproken, hij weet wat er van hem verwacht wordt."