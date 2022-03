Perez moet lachen om nieuwe trend bij Oranje: ‘Dat deden journalisten nooit’

Zondag, 27 maart 2022 om 12:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:12

Hans Kraay junior lijkt niet zo onder de indruk te zijn van het 1-3-4-1-2-systeem dat Louis van Gaal heeft geïntroduceerd bij het Nederlands elftal. De analist annex verslaggever ziet weinig verschillen met het 5-3-2-systeem van het WK in 2014, toen Oranje onder Van Gaal tot de halve finale reikt. Tafelgenoot Sjoerd Mossou is het niet eens met de analyse van Kraay junior over de wijzigingen die onlangs zijn doorgevoerd in het spelsysteem.

"Dit is gewoon exact hetzelfde systeem uit 2014. Het is gewoon 5-3-2", oordeelt Kraay junior zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het wordt toch heel anders uitgevoerd?", countert Mossou gelijk. "Waarom moeten we het 3-4-1-2 noemen?", vraagt Kraay junior zich vervolgens af. Presentator Milan van Dongen werpt op dat het huidige systeem veel aanvallender lijkt te zijn dan op het WK van bijna acht jaar geleden. "We gaan tegen Duitsland (aanstaande dinsdag, red.) zien hoe het echt gaat uitpakken", voegt Nordin Amrabat daaraan toe.

Hans Kraay junior ziet weinig verschil tussen het systeem van Louis van Gaal in 2014 en nu in 2022.

Perez denkt dat Oranje zo aanvallend kon spelen omdat Denemarken ook graag wilde voetballen in de Johan Cruijff ArenA. "Dus de ruimtes werden ook heel groot, dat was ook het leuke aan de wedstrijd. Allebei wilden ze lekker voetballen. En het is een oefenwedstrijd, hé, dus ze gingen ook allemaal lekker voetballen. Dat maakt het voor ons natuurlijk leuk om naar te kijken. Alleen ja, is dat reëel?", vraagt Perez zich hardop af. "Zoveel doordekken en zoveel druk op de bal, dat deden we in 2014 toch niet?", trekt Mossou een vergelijking met de situatie op het WK in Brazilië. "Ik wou wel even zeggen: in de basis is het systeem hetzelfde. Nu speel je met twee controleurs, Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong. Dat was toen Jonathan de Guzman en Nigel de Jong", vergelijkt Kraay junior op zijn beurt.

"Je speelt nu met Steven Berghuis op tien, dat was Wesley Sneijder. Je speelt nu met Memphis Depay en met Steven Bergwijn, dat waren Arjen Robben en Robin van Persie. Waarom moet je het dan in een keer 1-3-4-1-2 noemen?", gaat Kraay junior verder met zijn vergelijking tussen de twee opstellingen van Oranje in 2014 en 2022. "Dat is toch juist het bewijs dat systemen eigenlijk ondergeschikt zijn aan hoe je het uitvoert?", vult Mossou zijn tafelgenoot aan. "Ja, maar waarom dan zo de nadruk erop?", vraagt Kraay junior zich vervolgens af. Perez zet daarna vraagtekens bij de houding van journalisten ten opzichte van het nieuwe Oranje-systeem van Van Gaal.

"Omdat Van Gaal het wil gaan jullie journalisten nu ook de keeper erbij noemen. Dat hebben jullie nooit gedaan bij Eredivisie-wedstrijden. En alle commentatoren struikelen erover, dat gebeurt nooit bij de Eredivisie. Zelfs Valentijn (Driessen, red.) vroeg op de persconferentie aan Van Gaal hoe hij het in zijn krant moet opschrijven", merkt Perez op. "Dat is een beetje tongue in cheek. Je doet het een beetje omdat Louis dat doet", zegt Mossou tot besluit.