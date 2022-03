Sjoerd Mossou: ‘Daar is hij toch iets beter in dan Georginio Wijnaldum’

Zondag, 27 maart 2022

Dat niet Georginio Wijnaldum maar Steven Berghuis tegen Denemarken (4-2) achter de spitsen van Oranje speelde, is zondagochtend voer voor discussie bij Goedemorgen Oranje. Kenneth Perez denkt dat Berghuis uit kan groeien tot een belangrijke factor in het aanvalsspel dat bondscoach Louis van Gaal voor ogen heeft. Nordin Amrabat wijst op de waarde van Wijnaldum op het middenveld in wedstrijden tegen toplanden.

"Vond je Berghuis goed genoeg voor het niveau van het Nederlands elftal?", vraagt ESPN-presentator Milan van Dongen aan Perez. "Nou, bij hem was het ook twee gezichten", antwoordt de analist. "Bijvoorbeeld het balverlies dat hij had bij de tegengoal (van Christian Eriksen, red.). Dan komt hij diep en dan is het net niet vast genoeg aan de bal daar. Maar ik vond hem wel heel bedrijvig, ik vond hem hele goede acties hebben. Er was ook heel veel ruimte voor hem om in te lopen. En hij heeft nu ook net een periode, een kleine periode weliswaar, dat het bij Ajax totaal niet loopt, dat hij er in de grote wedstrijden niet geweest is, tegen Feyenoord en Benfica", verwijst Perez naar de recente topduels van Ajax in eigen land en de Champions League.

Kenneth Perez vond Steven Berghuis een goede interland afleveren tegen Denemarken.

"Dan was het voor hem wel belangrijk en voor ons verrassend dat hij als nummer tien werd opgesteld in plaats van Wijnaldum", doelt Perez op de basisplaats van de Ajax-middenvelder in de oefeninterland tegen Denemarken van zaterdagavond. "Voor hem was dit wel een moment om het te laten zien. En ik moet zeggen: als nummer tien met twee spitsen, dat is wel lekker hoor. Je hoeft niet zo diep te spelen. Je kan je namelijk heel veel met het spel bemoeien, want je hebt er daar toch twee staan. Dan kom je veel meer aan de bal en kun je een gratis pass geven, want je komt niet onder druk. Zon crosspass waarvan iedereen denkt: Aaaah. Dat is een gratis pass, dat kan iedereen." Sjoerd Mossou is ook wel te spreken over de aanvallende kwaliteiten van Berghuis bij Oranje.

"Daar is hij toch iets beter in dan Wijnaldum", concludeert de verslaggever van het Algemeen Dagblad. "Wijnaldum is toch een nummer tien die er elke keer zelf bij moet komen." Amrabat vindt Berghuis meer een stylist dan Wijnaldum. "Een beetje zoals Rafael van der Vaart." Hans Kraay junior geeft daarna zijn mening over Berghuis en zijn rol bij Oranje. "Als je met Berghuis op nummer tien speelt, dan is het heerlijk dat je er eentje hebt die je in de diepte weg kan steken. Dat is Steven Bergwijn, die is natuurlijk bloedjesnel." Amrabat denkt dat Wijnaldum nog steeds van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal, ondanks zijn reserverol. "Tegen een topland zou ik waarschijnlijk voor Wijnaldum kiezen. Omdat hij meer verdedigend doet."

