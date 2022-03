Amrabat doet sollicitatie in de Eredivisie: ‘Als je kijkt, je mag me bellen'

Zondag, 27 maart 2022 om 11:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:01

Nordin Amrabat hoopt na de zomer in de Eredivisie actief te zijn. De aanvaller, die momenteel onder contract staat bij AEK Athene, mikt na elf jaar op een terugkeer in Nederland. Amrabat ziet zichzelf het liefst bij FC Utrecht, zo maakt hij bekend bij Goedemorgen Oranje. De 34-jarige aanvaller speelde in Nederland voor FC Omniworld, VVV-Venlo en PSV, alvorens hij in 2011 naar het buitenland vertrok. Na 11,5 jaar hunkert hij ernaar om dicht bij zijn familie te zijn.

"Ik ambieer het om terug te keren naar Nederland", aldus Amrabat in het voetbalpraatprogramma. "Ik heb twee kinderen, die vragen continu wanneer ik terugkom. Na de kerst heb ik bij de clubleiding aangegeven dat ik het seizoen wil afmaken en daarna terug wil naar Nederland. Maar ze willen dat ik blijf. Ze hebben mij gepromoveerd tot een van de aanvoerders, dus we gaan zien wat daar uit gaat rollen." Amrabat heeft bij AEK Athene nog een contract tot volgend jaar zomer, waardoor clubs met een transfersom over de brug moeten komen indien ze hem los willen weken.

"Het is tijd om terug te komen naar Nederland om nog ergens lekker te kunnen voetballen", aldus Amrabat. "Bij een club in de Eredivisie?", vraagt presentator Milan van Dongen vervolgens. "Dat moet lukken, denk ik. Ik hoef mezelf niet te promoten of een sollicitatie te doen. Alle clubs hebben wyscout, dus ze kunnen alle cijfers zien. Ik speel alles en ben volgens de club een belangrijke speler. Ik ga niet weg om in de zandbak geld te gaan verdienen. Dat heb ik al gedaan. Ik wil terug naar mijn kinderen."

Nordin Amrabat wil graag weer terug naar Nederland en heeft ook een club op oog ?? "Als Jordy kijkt, hij mag me bellen" pic.twitter.com/iyIrXTNETw — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2022

Amrabat zou zich graag weer willen laten zien op de Nederlandse velden. "De mensen zijn mij allemaal vergeten", meent de buitenspeler. "Iedereen weet dat ik een voorkeur heb voor FC Utrecht. Waar is de camera? Jordy (Zuidam, technisch directeur bij Utrecht, red.), als je kijkt, je mag me bellen." Het is niet voor het eerst dat Amrabat openlijk zijn liefde verklaart aan Utrecht. In 2020, toen hij in Saudi-Arabië in dienst was bij Al-Nasr, zei hij ook al zijn carrière te willen afsluiten bij de club uit de Domstad.