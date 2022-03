Perez: ‘Zó pijnlijk om te zien, als een oude man gaat hij erachteraan’

Kenneth Perez heeft zaterdagavond bij vlagen genoten van het aanvalsspel van Oranje in de vriendschappelijke interland tegen Denemarken (4-2) in de Johan Cruijff ArenA. De analist zag aan de andere kant een kwetsbare verdediging bij de doelpunten van de Deense ploeg. Perez richt zich in Goedemorgen Oranje met name op Daley Blind, die er bij beide treffers van de opponent van Oranje niet goed uitzag.

"Daley Blind bijvoorbeeld. Prachtige pass in de eerste helft. Dan denk je: Hé, voetbalkwaliteiten. Nou, en die ene goal is zó pijnlijk om te zien, die een-twee. Als een oude man gaat hij erachteraan", verwijst Perez bij ESPN naar het feit dat Blind op de linkerflank werd uitgespeeld door de Denen, waarna Christian Eriksen kon scoren in het strafschopgebied. "Dat is dan het risico om hem op te stellen. Dan kom je weleens in zo'n situatie. Maar dat was ook bij de eerste goal, dan is de organisatie ook niet goed want Daley Blind stond met Jannik Vestergaard (1.99 meter lang, red.). En die keeper (Mark Flekken, red.) kwam niet."

47' Doelpunt Eriksen ???? Als 'ie dan toch moet vallen, laat het dan absoluut maar Eriksen zijn die het doet. Juichen bij een tegendoelpunt, het kan. En het mag.#NEDDEN pic.twitter.com/Ck9JweRNiV — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

"Bij de eerste goal hadden ze een voorzet en Daley Blind staat met Vestergaard", vervolgt Perez zijn analyse over de linksback van Oranje, die in de lucht niet was opgewassen tegen de boomlange Deense verdediger. "De organisatie is weg, want Blind moet daar niet met Jannik Vestergaard staan natuurlijk. En ik dacht over die keeper Wat is hij klein. Hij kan geweldig voetballen, maar is klein. Maar hij is 1.95 meter lang. Dat verbaasde me echt", doelt Perez op het feit dat Flekken niet uitkwam bij het kopdoelpunt van Vestergaard. Maar het kan niet zo zijn dat Daley Blind met Vestergaard staat. Maar het is heel vaak als de bal eruit komt, dan is er een nieuwe situatie. Dan moet echt een Virgil van Dijk op die Vestergaard staan", concludeert Perez.

Tafelgenoot Nordin Amrabat analyseert ook de situatie voorafgaand aan het doelpunt van Eriksen: "Of hij (Blind, red.) moet doorgaan en de linker centrale verdediger neemt de wingback over. Maarja, dan geef je weer heel veel ruimte in de linkerzone weg." Perez haakt gelijk in op deze analyse: "Nordin, soms kom je in zo'n situatie. Je kan niet elke keer zeggen: 'Ja, waar is de rugdekking enzo'." Amrabat heeft daar gelijk een antwoord op: "Het enige dat je kan doen is achteruitlopen. Dat je achteruit, achteruit, achteruit loopt. Maar Nederland is in mijn optiek een top tien-land in de wereld, dan moet je vol druk zetten. Je kan niet de hele tijd achteruit gaan lopen. Helemaal niet met wat je achteraan hebt staan, drie top centrale verdedigers."

19' - Denemarken maakt de 1-1 Dat heeft Flekken weer... Tijdens zijn eerste moment van actie ziet hij de bal meteen achter zich in het net belanden. Denemarken speelt niet fantastisch, maar is wel effectief. #NEDDEN pic.twitter.com/TeAuC9Umgf — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

