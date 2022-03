Depay ziet ‘pijnlijke’ beslissing: ‘Hij kan nog steeds beslissend zijn’

Zondag, 27 maart 2022 om 10:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Georginio Wijnaldum lijkt een van de slachtoffers te zijn geworden van het nieuwe spelsysteem van Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf zaterdagavond tegen Denemarken (4-2 winst) de voorkeur aan een middenveld met Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Steven Berghuis. Laatstgenoemde zal met Wijnaldum strijden voor de felbegeerde plek achter de spitsen. Memphis Depay stak de middenvelder van Paris Saint-Germain na afloop een hart onder de riem.

Wijnaldum was een van de meest opvallende afwezigen, daar Van Gaal op nummer 10 de voorkeur gaf aan Berghuis. De aanvaller van Ajax vormde een offensief met aanvallers Depay en Steven Bergwijn, een driehoek die vanaf minuut één gesmeerd liep. "Ik ben met iedereen heel goed, dus ook met Gini", reageerde Depay bij de NOS op zijn band met Wijnaldum. "Hij is bepalend voor ons geweest en kan dat nog steeds zijn. Natuurlijk doet het een beetje pijn, maar ik bepaal de opstelling niet. Iedereen moet er voor elkaar zijn en Gini moet knokken. Hij heeft de kwaliteiten."

Oranje kende weinig moeite met Denemarken en speelde de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand bij vlagen weg. Bergwijn (kopbal), Nathan Aké (kopbal) en Depay (strafschop) bezorgden Oranje een comfortabele 3-1 voorsprong bij rust. "We hebben er een hele week op kunnen trainen. Onze aanvallers zijn creatief, dus in de kleine ruimtes kunnen we combineren. Met creatieve spelers krijg je wel kansen", aldus Depay. "Het belangrijkste? Dat we hebben gewonnen en kansen hebben gecreërd in dit systeem. We moeten er nog aan wennen, maar krijgen wel kansen en spelen bij vlagen goed."

Voor Depay was het fysiek een flinke belasting. De aanvaller is bij Barcelona niet verzekerd van een basisplek, maar kan onder Van Gaal altijd op het volste vertrouwen rekenen. De bondscoach haalde hem na 75 minuten naar de kant voor Arnaut Danjuma, die het laatste kwartier een voorhoede vormde met Donyell Malen. "Ik merkte het op een gegeven moment wel", aldus de maker van de 3-1. "Zij begonnen in de tweede helft te tikken, waardoor wij meer moesten lopen. De vermoeidheid sloop er een beetje in. Ik ben er een tijdje uit geweest, maar heb deze minuten nodig om vol te tanken. Het is altijd anders dan training, we gaan er goed mee om."

Sjoerd Mossou veracht dat de reserverol van Wijnaldum impact heeft op Oranje. "Hij is reserveaanvoerder", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad bij Goedemorgen Oranje. "Maar Van Gaal gaat heel er op trainingen af. Hij heeft heel specifiek getraind op deze speelwijze, dus hij zal ongetwijfeld hebben gezien dat het moeilijk is voor Wijnaldum." Volgens Hans Kraay junior heeft Wijnaldum er 'flink de ziekte in'. "Ik zag zijn ogen op de bank gisteren... Ik kan me goed voorstellen dat hij er flink de ziekte in heeft dat hij niet op nummer 10 staat. Samen met Depay is hij van de laatste 90 goals bij 62 goals betrokken geweest."