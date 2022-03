‘Escape route’ moet uiterst ongelukkige Rashford alsnog naar WK leiden

Zondag, 27 maart 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:02

Arsenal wil een einde maken aan de uitzichtloze situatie van Marcus Rashford bij Manchester United, melden Engelse media. De aanvaller moet onder Ralf Rangnick genoegen nemen met een rol als invaller en kan bij the Gunners als oplossing dienen voor het spitsenprobleem. Verwacht wordt dat Arsenal een serieuze kans maakt om Rashford komende zomer aan de selectie toe te voegen.

Mikel Arteta is naarstig op zoek naar aanvallende versterking, daar Alexandre Lacazette en Eddie Nketiah over een paar maanden uit hun contract lopen. Daarnaast liet de club Pierre-Emerick Aubameyang afgelopen winter naar Barcelona vertrekken. Het maakt dat Arsenal op zoek is naar alternatieven. Rashford wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten, daar hij zich momenteel in een moeilijke situatie bevindt bij United. De aanvaller is de afgelopen maanden behoorlijk uit de gratie geraakt op Old Trafford en stond sinds de jaarwisseling slechts drie keer aan de aftrap van een competitiewedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In totaal staat de doelpuntenproductie van Rashford dit seizoen op vijf treffers, aanzienlijk minder dan de 21 treffers die hij vorig seizoen wist te produceren. Zijn gebrek aan speeltijd heeft ertoe geleid dat Rashford serieus nadenkt over zijn toekomst bij United. Eens te meer omdat hij ook zijn plek bij de nationale ploeg is kwijtgeraakt. Bondscoach Gareth Southgate riep hem niet op voor de vriendschappelijke interlands tegen Zwitserland (2-1 winst) en Ivoorkust (dinsdag), wat hem aan het denken heeft gezet met het oog op het WK in Qatar. Southgate zei wel toe Rashford te willen helpen bij het hervinden van de juiste vorm.

Met het wereldkampioenschap voor de deur wordt een vertrek bij United niet uitgesloten. Rashford is gebaat bij speeltijd. Zijn contract bij United loopt door tot volgend jaar zomer. De club heeft bovendien een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Naast Rashford ontbrak verrassend genoeg ook Jadon Sancho in de Engelse selectie. De buitenspeler was er ook al niet bij tijdens de WK-kwalificatieduels van Engeland tegen San Marino en Albanië in november. Tegen Zwitserland vormden Harry Kane, Phil Foden en Mason Mount de driemansvoorhoede. Verder heeft Southgate onder meer Raheem Sterling, Jack Grealish en Bukayo Saka achter de hand.

Rashford maakte in 2016 zijn debuut bij Manchester United onder Louis van Gaal, die het volste vertrouwen had in de aanvaller. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal zag in de 46-voudig international een potentiële speler voor de Europese top. Ondanks enkele goede jaren, is Rashford onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick flink uit de gratie geraakt. Ook buiten het veld vallen zijn mindere prestaties op. Sinds de aanstelling van Rangnick gaat het humeur van Rashford van kwaad tot erger, klinkt het in Engeland. Met dat in het achterhoofd zou een vertrek voor alle betrokken partijen het beste zijn.