Tahith Chong staat doodsangsten uit na beroving in holst van de nacht

Zondag, 27 maart 2022 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:17

Tahith Chong is het slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval. De middenvelder van Manchester United werd in januari beroofd met en mes door enkele gemaskerde indringers, schrijft the Sun. Chong zou een makkelijk doelwit zijn geweest vanwege zijn slechte beveiliging. De overvallers hadden het gemunt op zijn horloges en sieraden en gingen er uiteindelijk met een onbekende buit vandoor.

Chong was op het moment van de overval zelf in de woning aanwezig. De middenvelder is woonachtig in Sale, Greater Manchester. Volgens bovengenoemde tabloidkrant drongen drie mannen om drie uur 's nachts de woning van de 22-jarige middenvelder binnen terwijl hij sliep. De overvallers hielden een mes tegen de keel van de Nederlander en eisten waardevolle spullen, waaronder horloges en dure sieraden. Vermoedelijk heeft de slechte beveiliging van Chong ervoor gezorgd dat hij als makkelijk doelwit werd gezien.

De politie in Manchester waarschuwde Chong dat zijn sociale media in de gaten werden gehouden door georganiseerde bendes in de zoektocht naar een makkelijke prooi. Het incident, dat op 16 januari plaats zou hebben gevonden, is de vijfde gemelde woninginbraak bij een speler van Manchester United sinds de kerst. Eerder deze maand onthulde Paul Pogba slachtoffer te zijn geworden van een woninginbraak. Terwijl de Fransman in actie kwam in de Champions League tegen Atlético Madrid, werden zijn twee slapende kinderen slachtoffer van een inbraak.

Ook de woning van Victor Lindelöf moest het ontgelden. De Zweed was op 19 januari, drie dagen na de overval op de woning van Chong, het doelwit. United speelde op dat moment in Londen tegen Brentford, waardoor het gezin niet in de woning aanwezig was. "Het was een zeer traumatisch en beangstigend moment voor zowel mij als mijn kleine kinderen", liet zijn vrouw Maja weten op sociale media. United-middenvelder Jesse Lingard en Manchester City-verdediger João Cancelo hebben de afgelopen drie maanden eveneens ongewenst bezoek gehad in hun huis.

Chong kwam dit seizoen op huurbasis uit voor Birmingham City, maar keerde begin november vroegtijdig terug bij United. De middenvelder kampt met een liesblessure, waar hij aan geopereerd diende te worden en al enkele maanden van herstellende is. Het talent werd eerder door de Engelse grootmacht verhuurd aan Werder Bremen en Club Brugge. In totaal kwam Chong achttien keer in actie namens Birmingham in de Championship, waarvan zestien keer als basisspeler. Daarin wist hij eenmaal het net te vinden. Zijn contract bij United, dat een optie heeft voor een extra jaar, loopt komende zomer af.