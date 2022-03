Eriksen haalt uit na ‘idiote’ actie van toeschouwers in Amsterdam

Zondag, 27 maart 2022 om 00:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 01:11

Christian Eriksen beleefde zaterdagavond een mooie terugkeer in de nationale ploeg van Denemarken, maar die kreeg op het laatst toch een vervelend staartje. Terwijl de aanvallende middenvelder van Denemarken een interview gaf aan de Deense televisie, werd hij door toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA bekogeld met muntjes.

Eriksen werd eenmaal geraakt op de schouder en liep geen serieuze verwonding op. Hij had echter ook zomaar op het hoofd geraakt kunnen worden. "Ik weet niet wat ze precies aan het doen waren. Ze gooiden muntjes mijn kant op en ik werd een keer geraakt. Het is gewoon idioot gedrag om met muntjes te gooien", reageert Eriksen tegenover Kanal 5 na de 4-2 nederlaag van Denemarken tegen het Nederlands elftal in Amsterdam.

Het moment zorgde voor verbazing bij analisten Zak Egholm, Lars Jacobsen en Thomas Gravesen op de Deense tv. "Misschien was het een supporter van Feyenoord", knipoogde een van de analisten, die daarmee refereerde aan het verleden van Eriksen bij rivaal Ajax. De Deen beleefde zijn rentree bij de nationale ploeg, 287 dagen nadat hij werd getroffen door een hartstilstand in de openingswedstrijd van het EK.

Kort na zijn invalbeurt, aan het begin van de tweede helft, scoorde Eriksen. Precies 115 seconden had hij nodig voor een doelpunt. Andreas Skov Olsen ontsnapte op rechts aan de aandacht van Daley Blind en bracht de bal laag voor, waarna Eriksen die perfect in de kruising legde: 3-2. De teruggekeerde creatieveling kreeg zelfs applaus van de Oranje-supporters en was al onthaald met een staande ovatie. Ondanks het incident na afloop was er dus zeker geen sprake van een vijandige sfeer richting Eriksen.