Kraay junior: ‘Als hij nu gewoon met deze beelden naar de trainer stapt...’

Zondag, 27 maart 2022 om 00:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

Hans Kraay junior breekt een lans voor Steven Bergwijn. De analist van ESPN hoopt dat de uitblinker van Oranje in de wedstrijd tegen Denemarken (4-2 winst) na zijn glansrol ook meer speelminuten zal krijgen bij Tottenham Hotspur. "We hebben geen VHS meer, maar als hij deze beelden onder zijn arm mee terugneemt naar the Spurs: 'Kijk eens even trainer'", adviseert Kraay junior met een knipoog.

Bergwijn stond dit seizoen pas vier keer in de basis in Engeland, maar mocht bij Oranje wel weer vanaf minuut één spelen. "Louis van Gaal is loyaal aan mensen die loyaal aan hem zijn", weet Kraay junior. "En die is niet vergeten dat Bergwijn ons tegen Noorwegen naar het Qatar heeft geschoten. Dat zit ook volledig in zijn hoofd. Er zijn heel veel spelers, zoals Donyell Malen en Noa Lang, die zeggen tegen Van Gaal: 'Ik kan ook rechtsbuiten spelen!' Maar die kunnen geen rechtsbuiten spelen. Maar Bergwijn heeft aangetoond dat hij dat wél kan, want tegen Noorwegen speelden 'we' nog 4-3-3. De loyaliteit is beloond."

30 april speelt Tottenham weer tegen Leicester City. Als Antonio Conte slim is laat hij Steven Bergwijn dan even zijn minuten meepikken. De aanvaller maakte er twee tijdens #NEDDEN. pic.twitter.com/RdtCVuwh7n — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

Bergwijn viel op door flitsende combinaties te maken met vooral Steven Berghuis en Memphis Depay en zette de kers op de taart door twee doelpunten te maken. Met name de laatste treffer, waarbij Bergwijn met een verdekt schot de verre hoek vond, was volgens Kraay junior van grote schoonheid. "Hier is hij gewoon even een valse linksbuiten. Dit is wel een waanzinnig mooie goal, zeg. Hij heeft ook nog heel veel gevoel in zijn voeten."

Kraay junior hoopt dat het goede spel van Bergwijn ook in Londen is gezien. "We hebben geen VHS meer, maar als hij deze beelden onder zijn arm mee terugneemt naar the Spurs: 'Kijk eens even trainer, wat dacht je ervan? Ik kan koppen, ik ben snel. Ik heb gevoel in mijn voeten, ik kan links, rechts.' Ik snap niet dat hij daar zo weinig speelt... Vier basisplekken... die moet daar weg." Ook de andere aanvallers deden het goed volgens de analist. "Berghuis was erg goed, en over Depay moeten de criticasters maar eens ophouden... dat hij te ver teruggaat om de bal te halen, dat vind ik ook weleens trouwens, maar Memphis heeft de laatste 19 wedstrijden 20 goals gemaakt voor Oranje! Volgens mij heeft nog nooit iemand dat gedaan, maar ik heb de statistieken er niet op nagezocht."