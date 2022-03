‘Het was lastig er keihard in te gaan tegen Eriksen, je hebt extra respect’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 23:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:59

Christian Eriksen is blij met zijn terugkeer in de nationale ploeg van Denemarken. De aanvallende middenvelder kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland (4-2 nederlaag) en scoorde na enkele minuten al. Het was voor Eriksen bijzonder om zijn rentree te maken, zeker omdat hij op bekend terrein speelde: in de Johan Cruijff ArenA.

"Je voelt je weer een voetballer", glundert Eriksen na de wedstrijd in een interview met de NOS. De middenvelder van Brentford speelde zijn eerste interland sinds hij op het EK van afgelopen zomer een hartstilstand kreeg in de openingswedstrijd. "Ik ben natuurlijk een tijdje weggeweest bij de nationale ploeg, al heb ik wel wedstrijden gespeeld in de Premier League. Ik ben heel blij om terug te zijn. Het is top om meteen te kunnen scoren, dat is iets extra’s voor me. Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan mijn terugkeer op het veld."

Wat de uitslag van #NEDDEN ook wordt, het mooiste moment van de avond zag je bij de start van de tweede helft... ?? Christian Eriksen is weer international en terug in de Arena! ?? pic.twitter.com/Xfm95rYJHN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

"Ik had er zin in. Natuurlijk was er bij de buitenwereld een bepaalde ontlading, maar voor mij lag de focus op het voetbal. Het was lekker om weer te kunnen spelen", vervolgt Eriksen, die ook dicht bij een tweede treffer was. Met een snoeihard afstandsschot trof hij de paal. "Ik had er graag twee willen maken, die andere zat net niet. Maar een beter begin van een comeback gaat niet lukken, denk ik", doelt hij op zijn vroege doelpunt. Hoewel de rentree veelbesproken was, heeft Eriksen het gevoel dat hij nog steeds dezelfde voetballer is als voor het EK.

"Mentaal ben ik nog steeds dezelfde voetballer. Kwaliteit heb ik nog steeds, dat weet ik ook. Ik voel me op dat gebied niet anders dan voorheen. Ik ben blij om te laten zien dat ik nog steeds dezelfde voetballer ben", aldus de creatieveling, die nog vaak terugdenkt aan de openingswedstrijd van het EK. "Het is een deel van mij en eigenlijk ook van de wereld. Ik word er vaak naar gevraagd en er wordt veel over geschreven. Ik denk dat dat over een paar maanden wel gaat veranderen."

47' Doelpunt Eriksen ???? Als 'ie dan toch moet vallen, laat het dan absoluut maar Eriksen zijn die het doet. Juichen bij een tegendoelpunt, het kan. En het mag.#NEDDEN pic.twitter.com/Ck9JweRNiV — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

"Het blijft dan bij me, maar dan zal het meer over het voetbal gaan, in plaats van over de gast die tijdens het EK opeens een paar minuten weg was", zegt de Deen, die het speciaal vond om terug te keren in het stadion van zijn oude club Ajax. "Ja, zeker. Ik dacht nog: ik heb de achtste finale met Denemarken gemist hier in Amsterdam tegen Wales. Het is altijd mooi om hier terug te zijn. Ik heb hier veel mooie jaren meegemaakt. En zoals je ziet: ik weet nog waar de goal staat."

Ook in het Nederlandse kamp zorgde de rentree van Eriksen voor positieve reacties. "Kippenvel kreeg ik ervan", zo geeft Matthijs de Ligt aan. "In de Johan Cruijff ArenA, waar hij is opgegroeid. Dat maakt het verhaal extra mooi." Toch voelde De Ligt een bepaalde remming in de duels met Eriksen. "Het is lastig er keihard in te gaan. Dat moet je uit proberen te zetten, maar in je hoofd is er toch iets losgemaakt dat je extra respect voor hem hebt. Iedereen is een beetje mens en iedereen keek uit naar dit moment. Je zag zijn absolute klasse." Ook Teun Koopmeiners vindt de terugkeer memorabel. "Als mens leef je mee, dus ik vond het heel erg mooi voor hem. Als speler sta je met kippenvel op het veld. Het maakte een prachtige avond compleet."