Louis van Gaal wijst linie aan die na rust in de fout ging tegen Denemarken

Zaterdag, 26 maart 2022

Louis van Gaal is tevreden over het spel dat Oranje heeft getoond in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken (4-2). Toch ziet hij met name op het middenveld ruimte voor verbetering, daar het in zijn ogen ontbrak aan organisatie toen Christian Eriksen binnen de lijnen kwam.

“Of ik heb gezien heb wat ik hoopte te zien? Zeker in de eerste helft was de uitvoering goed”, vertelt Van Gaal in gesprek met de NOS. “We hebben weinig weggegeven en zij scoorden slechts uit een halve kans nadat wij onnodig balverlies hadden geleden. Voor de rest zijn ze nauwelijks in ons strafschopgebied geweest. Wij hebben zes open kansen gecreëerd en ook nog eens drie doelpunten gemaakt.”

Over de voorste linie is de keuzeheer uiterst tevreden. “Berghuis heeft de kwaliteiten om snelheid in het spel te brengen. Ik moet ervoor zorgen dat hij ergens naartoe kan passen. Daarom koos ik ervoor om Steven Bergwijn op te stellen. In de vorige wedstrijden met Oranje heeft hij ook geleverd. Ik heb hem uiteindelijk wel samen met Memphis Depay en Nathan Aké gewisseld, omdat zij bij hun clubs niet veel aan spelen toekomen. Ik kan bijna alleen maar tevreden zijn.”

Wel plaatst de bondscoach een kanttekening bij het gebrek aan anticipatievermogen van het middenveld. “In de tweede helft was het verval te groot, maar dat kwam ook omdat Eriksen mee ging spelen. Hij stond niet in de spits, maar op het middenveld. Eigenlijk hadden onze drie middenvelders daar wat mee moeten doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze moeten gewoon kijken waar het probleem zit, want nu moest Matthijs de Ligt te vaak doorschuiven. En dat is niet altijd goed.”

Tot slot wordt Van Gaal door Jeroen Stekelenburg geconfronteerd met uitspraken van Virgil van Dijk, die aangeeft liever in een 4-3-3-formatie te spelen. “Of ik denk dat Virgil na vanavond achter mijn systeemkeuze staat? Nou, Denemarken is niet zomaar een land”, reageert van Gaal. “Zij hebben zich zeer overtuigend gekwalificeerd voor het WK en ze stonden ook nog eens op de halve finale van het EK. Maar hij heeft ook altijd uitgesproken dat hij liever 4-3-3 speelt. De discussie hebben we gehad aan het begin, toen ik deze job aanvaardde. In principe bepaalt de coach welke tactiek wordt gespeeld. Maar ik heb toen de keuze van de meeste spelers gehanteerd, omdat ik niet veel tijd had om iets te implementeren.”