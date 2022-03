V/d Vaart ziet zorgenkindje in ‘geweldig’ Oranje: ‘Hij had een paar momenten...’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Rafael van der Vaart heeft zaterdag genoten van een 'geweldig' Nederlands elftal. De oud-middenvelder zag tegen Denemarken (4-2 winst) vooral positieve dingen, maar stipt ook verbeterpunten aan. Een daarvan is het verdedigende spel van linksback Daley Blind, die zich na rust diverse malen in de luren liet leggen door Andreas Skov Olsen. "Hij werd in de tweede helft een paar keer voorbij gelopen, dat ik denk: dat mag niet", aldus Van der Vaart bij de NOS.

Blind viel in de eerste helft juist in positieve zin op met een prachtige assist op de binnen koppende Steven Bergwijn. "Dit is natuurlijk een wereldvoorzet", zegt Van der Vaart, die minder te spreken is over het verdedigende spel van Blind bij de tegentreffer die Christian Eriksen direct na rust maakte. Ook mede-analist Hans Kraay junior zag hoe Blind zijn tegenstander Skov Olsen niet kon bijhouden, waarna een lage assist op Eriksen volgde. "Hier mag Blind wel een metertje of twee korter dekken, hoor", aldus Kraay junior bij ESPN. "Dit zou Owen Wjindal of Tyrell Malacia (de bankzitters, red.) niet overkomen, maar aan de andere kant: Blind is op de helft van de tegenstander heel goed aan de bal. Maar als je kiest voor zekerheid, dan zijn Wijndal en Malacia beter."

Pierre van Hooijdonk is - terug bij de NOS - sowieso niet erg te spreken is over het spel van beide wingbacks. "Dit is een systeem dat bekendstaat om de wingbacks, maar we hebben ze niet of nauwelijks gezien", aldus laatstgenoemde. "Dat geldt ook voor Denzel Dumfries, die hebben we één keer gezien, dat was het eigenlijk." Voor Van der Vaart is dat ook geen groot probleem: "De backs moeten niet het meest de bal hebben, dan heb je een probleem."

?? 16' DOELPUNT BERGWIJN ?? Nederland begint prima tegen Denemarken en Bergwijn scoort een meer dan prima goal! De voorzet van Blind komt perfect terecht op het hoofd van de aanvaller. pic.twitter.com/budp6D16oy — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

De wijziging van systeem, dat Louis van Gaal 1-4-3-1-2 noemt, is zaterdag zeer goed bevallen. "Ik denk dat we vanavond wel hebben gezien dat het 5-3-2-systeem, of hoe je het ook noemt, dat dat ook creatief kan zijn", zegt Van Hooijdonk. "Het is niet de Hollandse School... maar elk systeem is creatief als je creatieve spelers hebt. Het gaat in mijn ogen te veel over het systeem, en ik ben bang dat dat de komende maanden ook nog zo zal zijn. Dit is het moderne voetbal."

Van der Vaart is van huis uit meer voor een klassieke 4-3-3, maar: "Ik kan niet ontkennen dat ik echt een paar wereldaanvallen heb gezien met die drie voorin", doelt de oud-international op nummer 10 Steven Berghuis en de spitsen Memphis Depay en Steven Bergwijn. "Berghuis was echt fenomenaal vandaag. Als zij drie de bal hebben komt er meteen tempo in. De afstemming was ongelooflijk goed", aldus Van der Vaart. "En Frenkie de Jong was ook weer heel goed. Als je dit op het middenveld hebt lopen, dat is wel lekker, hoor."