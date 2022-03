Duitsland toont in een helft aan klaar te zijn voor Oranje-uit

Zaterdag, 26 maart 2022 om 22:46 • Mart van Mourik

Duitsland heeft zaterdagavond een zakelijke oefenzege geboekt. In de vriendschappelijke interland tegen Israël ter voorbereiding op het WK 2022 was die Mannschaft met 2-0 te sterk. De Duitse doelpuntenproductie werd reeds in de eerste helft verzorgd door Kai Havertz en Timo Werner. Komende dinsdag komt de ploeg van bondscoach Hansi Flick opnieuw in actie, want dan wacht een duel met Oranje in de Johan Cruijff ArenA.

Flick besloot om tegen Israël op diverse posities te gaan rouleren. Zo kreeg Marc-André ter Stegen onder de lat de voorkeur boven Manuel Neuer en startten onder meer ook Antonio Rüdiger en Leroy Sané vanaf de bank. Bij de bezoekers was de opvallendste afwezige Eran Zahavi, die geblesseerd aan de kant stond. Feyenoord-doelman Ofir Marciano stond wel opgesteld, net als Eli Dasa (Vitesse). Vanaf het eerste fluitsignaal was Duitsland de bovenliggende partij, al duurde het tot de 36ste speelminuut voordat de score werd geopend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

David Raum had vanaf de rechterkant een perfecte corner in huis richting Havertz, die ter hoogte van de vijfmeterlijn boven de vijandige defensie uittorende en Marciano met ferme kopbal verslagen achterliet: 1-0. Nog voor het rustsignaal verdubbelden de Duitsers hun voorsprong. Opnieuw lag een dood spelmoment ten grondslag aan de treffer: ditmaal bezorgde Ilkay Gündogan de bal uit een vrije trap bij Timo Werner, die op koelbloedige wijze afrondde: 2-0.

In het tweede bedrijf liet Duitsland de teugels enigszins vieren, overigens zonder overbodige risico’s te nemen. Zowel Thilo Kehrer als Julian Draxler kregen kansen om de voordelige marge verder uit te bouwen, maar in beide gevallen stond Marciano een treffer in de weg. In de slotfase misten beide landen nog een strafschop. Thomas Müller schoot in de 89ste speelminuut op de paal, terwijl Yonatan Cohen zijn strafschop gestopt zag worden door de ingevallen doelman Kevin Trapp. Aan de ruststand kwam zodoend geen verandering meer: 2-0.