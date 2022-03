Flitsend Oranje speelt Denen bij vlagen zoek; waanzinnige rentree Eriksen

Zaterdag, 26 maart 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel

Het Nederlands elftal en Denemarken hebben zaterdagavond een memorabele oefeninterland afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Het nieuwe systeem met drie centrumverdedigers dat Louis van Gaal implementeerde bleek het sprankelende Oranje vanaf minuut één te passen: 4-2 winst. Christian Eriksen maakte als invaller direct na rust een fantastische rentree in het shirt van Denemarken. De voormalig Ajacied werd onder luid applaus onthaald, scoorde binnen twee minuten en liet bij vlagen dingen van wereldklasse zien.

In het doel bij Oranje maakte Mark Flekken zoals vooraf aangekondigd zijn debuut. Meest opvallende afwezige was Georginio Wijnaldum, die de nummer 10-positie vanwege matige vorm moest afstaan aan Steven Berghuis. Laatstgenoemde vormde een offensief met de aanvallers Memphis Depay en Steven Bergwijn, een driehoek die vanaf minuut één gesmeerd liep. Bij Denemarken viel Eriksen dus direct na rust in, terwijl er in de tweede helft ook speelminuten waren voor Kasper Dolberg.

Nederland kwam in volle vaart uit de startblokken en nam het doel van Kasper Schmeichel direct onder vuur. De Deense goalie keerde schoten van Steven Bergwijn en Memphis Depay, maar moest na een kwartier een rake kopbal van Bergwijn laten gaan: 1-0. De doelpuntenmaker profiteerde daarbij van een afgemeten voorzet van Daley Blind. Denemarken sloeg direct terug door zelf ook een kopdoelpunt te maken. Blind bleef niet in de buurt bij Jannik Vestergaard en Flekken weifelde, waarna de verdediger van dichtbij binnen knikte: 1-1.

47' Doelpunt Eriksen ????



Als 'ie dan toch moet vallen, laat het dan absoluut maar Eriksen zijn die het doet. Juichen bij een tegendoelpunt, het kan. En het mag.#NEDDEN pic.twitter.com/Ck9JweRNiV — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

Het was het enige noemenswaardige moment van de Denen in de eerste helft, want verder was het Oranje dat de klok sloeg. Berghuis schoot in kansrijke positie op de voeten bij Schmeichel en was vervolgens als aangever beslissend bij de 2-1. De middenvelder van Ajax legde de bal na een korte corner haarfijn op het hoofd bij Nathan Aké, die er alleen tegenaan hoefde te lopen. Het werd nog mooier voor Nederland toen Berghuis na een een-twee met Bergwijn werd aangetikt door Vestergaard en Depay uit de daaropvolgende strafschop voor 3-1 tekende.

Precies 115 seconden had Eriksen bij zijn debuut in het Deense elftal nodig voor een doelpunt. Andreas Skov Olsen ontsnapte op rechts aan de aandacht van Blind en bracht de bal laag voor, waarna Eriksen hem perfect in de kruising legde: 3-2. Oranje was daarna weer sterker en vond tweemaal de voet van Schmeichel op zijn weg. Die zat eerst Berghuis dwars na een hakje van Bergwijn en was daarna ook het eindstation van een heerlijke dribbel van Depay.

71' BERGWIJN MET ZIJN TWEEDE ????



Flekken voetbalt mee ?? De Jong maakt wat meters ?? Bergwijn raakt 'm perfect ?? #NEDDEN staat 4-2 ?? pic.twitter.com/LWgILJmVUc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

Twintig minuten voor tijd zette Frenkie de Jong met een flitsende versnelling van eigen helft de 4-2 op. De middenvelder speelde op links in bij Bergwijn, die vanaf die zijde van het strafschopgebied niet twijfelde en meteen de verre hoek zocht. Eriksen liet zich vervolgens nogmaals zien door artistiek weg te draaien en van achttien meter op de paal te vuren, hetgeen hem wederom applaus opleverde van de Johan Cruijff ArenA. Denemarken moest de slotfase met tien man spelen, omdat Joakim Maehle met een hoofdblessure moest afhaken, en het maximumaantal wissels al was gebruikt. Pierre-Emile Höjbjerg zag in blessuretijd een rake kopbal van dichtbij afgekeurd worden wegens een lichte duw, waarbij Flekken er opnieuw weifelend uitzag.