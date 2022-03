Eriksen laat zelfs Oranje-fans volop juichen met treffer direct na rentree

Zaterdag, 26 maart 2022 om 22:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

Christian Eriksen heeft zijn rentree in de Deense nationale ploeg bekroond met een doelpunt. In het vriendschappelijke duel met Oranje begon de middenvelder op de bank, maar hij kwam direct na de rust alsnog binnen de lijnen. Eriksen maakt daarmee 287 dagen na zijn hartstilstand in het EK-duel met Finland. Twee minuten na zijn invalbeurt verzorgde hij de aansluitingstreffer namens de Denen. De aanvallende middenvelder werd zowel bij zijn wissel als na zijn treffer toegejuicht door Oranje-fans.

De Johan Cruijff Arena reageerde met een hartverwarmend applaus toen Eriksen bij aanvang van de tweede helft in de ploeg kwam. De creatieve middenvelder schoot binnen twee minuten fantastisch raak na een lage voorzet van Andreas Skov Olsen.

Wat de uitslag van #NEDDEN ook wordt, het mooiste moment van de avond zag je bij de start van de tweede helft... ?? Christian Eriksen is weer international en terug in de Arena! ?? pic.twitter.com/Xfm95rYJHN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022