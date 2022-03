Dani Olmo maakt Albanese spookgoal in minuut 90 onschadelijk

Zaterdag, 26 maart 2022 om 21:56 • Mart van Mourik

Spanje is zaterdagavond ontsnapt aan een gelijkspel in de vriendschappelijke interland tegen Albanië. In het RCDE Stadium, de thuishaven van Espanyol, wist de ploeg van bondscoach pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de overwinning veilig te stellen: 2-1. Het meest opvallende doelpunt kwam van het hoofd van Myrto Uzuni, die de Albanezen al dan niet bewust naast la Roja zette. Namens Spanje waren Ferran Torres en Dani Olmo trefzeker.

David Raya was de opvallendste naam in de basiself van Luis Enrique. De doelman van Brentford werd voor het eerst opgenomen in de Spaanse selectie en mocht direct als basisspeler onder de lat staan. Verder koos de bondscoach voor een startopstelling waarin hij ruimte maakte voor vier spelers van Barcelona: Ferran, Gavi, Pedri en Éric García. Dani Carvajal hield de eer van Real Madrid hoog en gaf invulling aan de rechtsachterpositie ten koste van César Azpilicueta.

Spanje was niet geheel onverwacht de bovenliggende partij in de eerste helft. Albanië slaagde er niet in doelpogingen te verwekken en de bezoekers hadden bovendien slechts 24 procent balbezit. Overtuigend was het spel van het thuisland overigens niet. De grootste kans voor rust werd genoteerd door Pedri, die zijn geluk beproefde met een schot van buiten het zestienmetergebied maar stuitte op doelman Etrit Berisha. Ook in het tweede bedrijf slaagden de Spanjaarden er lange tijd niet in om de Albanese muur te slechten. Totdat de 75ste speelminuut aanbrak.

Yéremi Pino veroverde het leer op de rand van de Albanese zestien en bezorgde vervolgens een steekpass bij Ferran, die op koelbloedige wijze voor de 1-0 zorgde. Daarmee dacht men de zege binnen te hebben, maar tien minuten later kwam Albanië verrassend genoeg op gelijke hoogte. Uzuni werd letterlijk tegen zijn hoofd aangeschoten, waarna de bal op fortuinlijke wijze achter Raya belandde: 1-1. Toch ging Spanje nog met de overwinning aan de haal. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zette Olmo op aangeven van Jordi Alba de eindstand op het scorebord: 2-1.