Mismatch tussen twee man bij Oranje: ‘Ik denk dat hij er problemen mee heeft’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn dolenthousiast over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft tegen Denemarken, die heeft geleid tot een 3-1 voorsprong bij rust. Toch maken de analisten van de NOS zich zorgen om de rol van Matthijs de Ligt, die geen match vormt met de uitzakkende Toon Koopmeiners. "Ik denk dat hij wel wat problemen heeft", zegt Van Hooijdonk over De Ligt.

De Ligt speelt als rechter centrale verdediging in een defensie van drie. "Niet zozeer in het verdedigende heeft De Ligt problemen, maar met name als het Nederlands elftal de bal heeft", aldus Van Hooijdonk, die dus wijst op middenvelder Koopmeiners. "Je ziet Koopmeiners uitzakken in de zone waar De Ligt normaal staat. Denzel Dumfries staat als wingback al veel hoger, en daardoor speel je eigenlijk met twee wingbacks aan de rechterkant. Want De Ligt komt zo in gebieden waar hij normaal gesproken niet hoort te komen. Incidenteel kan je daar komen, maar niet te vaak." Van der Vaart is het daarmee eens: "Ik vind dat Koopmeiners te veel uitzakt."

19' - Denemarken maakt de 1-1



Dat heeft Flekken weer... Tijdens zijn eerste moment van actie ziet hij de bal meteen achter zich in het net belanden. Denemarken speelt niet fantastisch, maar is wel effectief. #NEDDEN pic.twitter.com/TeAuC9Umgf — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten voor Oranje, want de driehoek voorin met Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Memphis Depay draait volgens de analisten weergaloos. "De drie voorin, dat wisselt, ze voelen zich ook vrij", aldus Van der Vaart. "Heel goed om naar te kijken, geweldig." Van Hooijdonk is ook enthousiast: "Met name over Berghuis die op de 10-positie die tussen de verdedigende middenvelder en achterhoede vrij komt. Maar ook Bergwijn en Depay zijn elke keer aanspeelbaar als ze zich laten inzakken. Er worden genoeg kansen gecreëerd. Het is hartstikke leuk om naar te kijken. De gretigheid spat ervan af, soms klagen we over oefenwedstrijden, maar dit ziet eruit als een serieuze kwalificatiewedstrijd."

Denemarken sloeg na de 1-0 direct terug door zelf ook een kopdoelpunt te maken. Blind bleef niet in de buurt bij Jannik Vestergaard en debutant Mark Flekken weifelde, waarna de verdediger van dichtbij binnen knikte: 1-1. "Wat ik van de rol van Mark Flekken vind bij de tegengoal? Het is moeilijk", aldus Van der Vaart. "Het is sowieso een hele goede voorzet, maar als je komt moet je hem hebben ook. En anders blijven staan. Dit ziet er niet goed uit, maar het is lastig. Als die bal ingedraaid wordt en ze lopen er tegenaan..." Van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn collega. "Je zag hem twijfelen. Als hij was blijven staan, had je niet kunnen zeggen dat het een fout is."