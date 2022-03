Louis van Gaal: ‘Het is niet leuk, maar hij steekt niet in zijn beste vorm’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 20:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

De moeilijkste knoop die Louis van Gaal zaterdag doorhakte was het niet opstellen van zijn aanvoerder Georginio Wijnaldum. De bondscoach van het Nederlands elftal legt voorafgaand aan de oefeninterland tegen Denemarken uit dat de middenvelder van Paris Saint-Germain in dermate slechte vorm steekt, dat Steven Berghuis de voorkeur krijgt als nummer 10. "Het is altijd heel moeilijk", opent Van Gaal bij de NOS over het niet opstellen van Wijnaldum.

Wijnaldum heeft het sinds zijn zomerse overstap naar PSG lastig en komt weinig aan spelen toe in Frankrijk. "Hij doet zijn uiterste best, maar is niet in zijn beste vorm", zegt Van Gaal. "En als je dan een aanvoerder naast het elftal moet zetten, dat is niet leuk. Hoe hij reageerde? Professioneel, maar hij was wel heel erg teleurgesteld." Daarmee stelt Jeroen Stekelenburg vast dat 'heilige huisjes niet meer heilig zijn' in Oranje. "Dat heb ik altijd uitgestraald denk ik", aldus Van Gaal. "Het gaat om de vorm bij de club. Ik leen spelers en wij kijken met heel veel scouts naar al die spelers, ook de schaduwspelers. Daarin moet ik een keuze maken, dan is het helemaal lastig omdat ik ook een keuze moet maken tussen spelers die niet al te veel gespeeld hebben."

De opstelling voor #NEDDEN is bekend en Georginio Wijnaldum is nergens in de basis te bekennen. Een flinke teleurstelling voor iemand die zo vaak belangrijk is geweest voor Oranje. pic.twitter.com/PowWFS7Eq3 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 26, 2022

Daley Blind krijgt als linkervleugelverdediger de voorkeur boven Tyrell Malacia en Owen Wijndal. "In mijn ogen is Blind nog veel verder dan Malacia en Wijndal", zegt Van Gaal. "Ik heb Daley Blind ook als linker centrale verdediger geprobeerd op de training, maar daar had hij weinig invloed. Op deze positie heeft hij veel meer invloed op het balbezitsspel." Steven Bergwijn speelt net als Wijnaldum weinig bij zijn club, maar krijgt wél een basisplaats. "Bergwijn heeft het bij mij altijd heel goed gedaan. Bergwijn speelt niet bij Tottenham Hotspur, maar heeft wel de laatste twee wedstrijden bij mij gespeeld, en dat heel goed gedaan, daar beloon ik hem mee."

Voor Van Gaal was het maken van een opstelling niet moeilijk. "Ik heb gewoon met verschillende opstellingen getraind, en dan kijk je vanuit een bepaalde visie en dan komt die opstelling er gewoon uitrollen. Dat is niet zo moeilijk. Het is veel moeilijker om de spelers die normaal spelen te moeten teleurstellen. Ik vind dat ze het professioneel hebben opgepakt."

Opstelling Oranje: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Frenkie de Jong, Koopmeiners, Blind; Berghuis; Memphis, Bergwijn.