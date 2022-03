Excelsior maakt geen fout; Helmond Sport boos om controversiële 2-0

Zaterdag, 26 maart 2022 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:09

Excelsior heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie won met 3-0 van Helmond Sport en heeft daarom nog maar twee punten achterstand op FC Volendam, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Helmond staat onderaan met 24 punten uit 32 duels, al kreeg de ploeg wel drie punten in mindering. Nummer negentien Jong FC Utrecht staat vier punten boven de hekkensluiter.

Helmond won vorige week met 4-0 van NAC Breda en boekte eerder deze maand ook een 1-2 zege op FC Emmen, maar kon de status van 'reuzendoder' geen kracht bijzetten in Rotterdam. In de negende minuut kwam Excelsior aan de leiding. Kenzo Goudmijn won een duel van Boyd Reith, waarna Brandon Ormonde-Ottewill een voorzet kon geven op Mats Wieffer. Die kopte vervolgens de 1-0 binnen.

Wieffer zorgde even daarna bijna ook voor de 2-0, maar ditmaal keerde doelman Mike Havekotte zijn kopbal. Excelsior maakte het spel, maar tot tweemaal toe was Thijs Dallinga niet succesvol in de afronding. De competitietopscorer had het vizier in de openingsfase van de tweede helft wel op scherp staan. Na een voorzet van Reuven Niemeijer vanaf de rechterflank kopte Dallinga binnen bij de tweede paal.

Het doelpunt was controversieel, want Niemeijer voetbalde door toen Kevin Bukusu plots een hamstringblessure opliep en de bal aan zich voorbij moest laten gaan. Daardoor kon Niemeijer de bal overnemen en de voorzet geven, tot woede van Helmond. De bezoekers kwamen er in de tweede helft amper nog aan te pas, waardoor het wachten leek op de 3-0 van Excelsior. Die kwam er ook in de blessuretijd, uit een fraai afstandsschot van Redouan El Yaakoubi.