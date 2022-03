Overtuigende knal brengt Kane binnen handbereik van gedroomd record

Zaterdag, 26 maart 2022 om 20:31 • Jeroen van Poppel

Harry Kane heeft zaterdagavond zijn 49ste doelpunt in het shirt van Engeland gemaakt. De topschutter van Tottenham Hotspur zette met een rake strafschop de winnende treffer op het scorebord in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland: 2-1. De pas 28-jarige Kane gaat het doelpuntenrecord van the White Lions de komende tijd vermoedelijk verpulveren. Met 49 goals evenaart de spits het aantal van Sir Bobby Charlton en komt recordhouder Wayne Rooney (53 goals) in zicht.

Southgate gebruikte de oefenwedstrijd tegen Zwitserland om te experimenteren met nieuwe namen. Zo maakten in de achterhoede Marc Guéhi (Crystal Palace) en Kyle Walker-Peters (Southampton) hun debuut en stond middenvelder Conor Gallagher (Leicester City) voor het eerst in de basis bij the Three Lions. De voorhoede was met aanvoerder Kane en vleugelspelers Phil Foden en Mason Mount een stuk vertrouwder.

Harry Kane schiet Engeland naar de voorsprong! ??

De VAR roept de scheidsrechter naar het scherm, penalty ??#ZiggoSport #ENGSUI #Kane pic.twitter.com/vflLPZ04sp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2022

Zwitserland opende sterk en scoorde meteen via Breel Embolo, die zag hoe een voorzet voorbij ging aan zijn tegenstander Ben White en raak kopte: 0-1. Xherdan Shaqiri zag een schot ternauwernood geblokt worden en Kerim Frei raakte via de handschoen van Jordan Pickford de lat, waarmee de schade voor Engeland relatief beperkt werd. Een heerlijke doffe knal van zestien meter afkomstig van de linkerschoen van Luke Shaw betekende op slag van rust de gelijkmaker voor de Engelsen: 1-1.

Southgate wisselde na een uur spelen vijf keer en bracht onder meer Harry Maguire, Raheem Sterling en Jack Grealish in de ploeg. Het vernieuwde Engeland was vervolgens sterker dan Zwitserland en trok de winst via een strafschop van Kane naar zich toe: 2-1. Die ontstond twaalf minuten voor tijd toen Steven Zuber een schot van Grealish met de hand blokte.