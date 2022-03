Chiedozie Ogbene verrast België met fraaie omhaal en afgemeten assist

Zaterdag, 26 maart 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel

België heeft zaterdagavond zijn oefeninterland tegen Ierland gelijkgespeeld. Het B-team van Roberto Martínez, die zijn sterren niet uitnodigde, kreeg met Chiedozie Ogbene een ware plaaggeest tegenover zich. De vleugelspits van Rotherham United scoorde met een artistieke omhaal en gaf in de slotfase een perfecte voorzet, die een gelijkmaker van Alan Browne opleverde. Namens België scoorden Michy Batshuayi en Hans Vanaken: 2-2.

Ierland gaat in tegenstelling tot België niet naar het WK. De Ieren kwamen er niet aan te pas in een kwalificatiepoule met Servië en Portugal en eindigden op ruimte afstand derde. Het maakt het nationale elftal er niet minder populair op, want het Aviva Stadium in Dublin was voor de oefenwedstrijd tegen België tot de nok toe gevuld met ongeveer 50.000 toeschouwers.

België trad aan met een uitgeklede wedstrijdselectie zonder sterren als Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het bood een kans in de basis aan onder meer Michy Batshuayi, die dat in de twaalfde minuut bekroonde met het openingsdoelpunt. De spits van Besiktas kapte vanaf de linkerpunt van het strafschopgebied naar binnen en plaatste de bal knap onderin de verre hoek: 0-1.

De voorsprong hield niet lang stand, want Ierland forceerde in de 35ste minuut de gelijkmaker. De kopbal van Callum Robinson werd in een druk strafschopgebied gekraakt, waarna Chiedozie Ogbene hem oppikte en met een handige halve omhaal doel trof: 1-1. Ierland kende een sterke fase na rust, maar moest toezien hoe Hans Vanaken uit een hoekschop de winnende treffer maakte voor België: 1-2. Zijn kopbal werd onderweg onfortuinlijk richting eigen doel verlengd door Seamus Coleman. Ierland forceerde in de slotfase een verdiende gelijkmaker, die na een voorzet van Ogbene werd ingekopt door Browne: 2-2.