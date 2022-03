Van Gaal zet Wijnaldum op de bank en maakt aanvalspartner van Depay bekend

Zaterdag, 26 maart 2022 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

De opstelling van Oranje voor het oefenduel met Denemarken is bekend. Zoals aangekondigd laat bondscoach Louis van Gaal het Nederlands elftal in een 3-4-1-2-formatie aan de aftrap verschijnen. Doelman Mark Flekken maakt, mede door de afwezigheid van Justin Bijlow en Jasper Cillessen, zijn debuut in Oranje. Op de nummer 10-positie geeft Van Gaal de voorkeur aan Steven Berghuis, wat betekent dat Georginio Wijnaldum vanaf de bank zal moeten starten. Bij Denemarken zal Christian Eriksen starten als wisselspeler. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint om 20.45 uur.

De doelman van SC Freiburg heeft een driemansdefensie voor zich met Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Van Gaal hintte tijdens de persconferentie voorafgaand aan de vriendschappelijke ontmoeting al op het feit dat Aké zou gaan spelen. "Ik wil daar een linkspoot hebben. In principe kunnen Daley Blind en Aké daar spelen. Het gaat erom wat voor het team het beste is. Daar pas ik het basiselftal op aan." De linkerflank wordt door Daley Blind bestreken, terwijl Denzel Dumfries aan de rechterkant staat geposteerd.

Op het middenveld kiest de bondscoach voor Frenkie de Jong, die Teun Koopmeiners naast zich heeft staan. Laatstgenoemde is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Atalanta en houdt onder meer Davy Klaassen uit de basis. De ‘voorste punt van de driehoek’ op het middenveld wordt gevormd door Berghuis, die Wijnaldum dus uit de basis houdt. "In principe geef ik de voorkeur aan een passer. Maar als de wedstrijd ergens anders om vraagt, kan ik ook een type Wijnaldum inzetten”, zei Van Gaal tijdens het persmoment over de invulling van de nummer 10-positie.

In de voorhoede moesten een aantal namen strijden om een plek naast Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona is, ondanks zijn reserverol bij zijn werkgever, bij Oranje doorgaans verzekerd van een basisplek. Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Noa Lang en Steven Bergwijn stonden op de lijst om hem te vergezellen. Uiteindelijk is de keuze op laatstgenoemde gevallen. Guus Til en Lang zitten op de tribune en zullen niet in aanmerking komen voor speelminuten.

Van Gaal kiest tegen Denemarken voor een 3-4-1-2-formatie met een zogeheten 'omgekeerde driehoek'. Dat betekent dat hij een nummer 10 achter de twee spitsen posteert. "Omdat Denemarken een bepaalde speelwijze heeft waar wij met die wijze voordeel uit kunnen halen", zo gaf Van Gaal te kennen. Hij stelt daarmee bovendien de tegenstander tot het maken van een belangrijke keuze. "Omdat de tegenstander zich dan altijd moet aanpassen. Als je met de Hollandse driehoek gaat spelen (3-4-3, red.), dan is er weinig verschil. Bij deze formatie wel. De tegenstander moet een middenvelder opofferen aan de nummer 10."

Bij Denemarken keert Eriksen voor het eerst sinds het EK weer terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder van Brentford begint overigens vanaf de bank, net als Kasper Dolberg. Biondscoach Kasper Hjulmand laat zijn ploeg aantreden in een 3-4-3-opstelling.

Opstelling Oranje: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Frenkie de Jong, Koopmeiners, Blind; Berghuis; Memphis, Bergwijn.

Opstelling Denemarken: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Höjbjerg, Delaney, Maehle; Lindström, Wind, Poulsen