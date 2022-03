Waarom Overmars op de persconferentie helemaal geen belofte wilde doen

Zaterdag, 26 maart 2022 om 18:53 • Jeroen van Poppel

Dat Marc Overmars maandag op de persconferentie bij Royal Antwerp weigerde zijn excuses aan te bieden heeft volgens de Belgische krant De Standaard een duidelijke reden. De advocaten van de oud-aanvaller hebben met klem geadviseerd om dat vooral niet te doen, omdat het een verkapte schuldbekentenis zou zijn.

Tot verbazing van velen stak Overmars afgelopen maandag geen moment de hand in eigen boezem. De nieuwe directeur van Antwerp sprak alleen in vage termen en noemde het 'spijtig' wat er gebeurd is in Amsterdam. Toen een journalist op de man af vroeg: "U belooft dat dit niet meer zal gebeuren, wat er bij Ajax is gebeurd?", probeerde Overmars de vraag te ontwijken. "We gaan verder", mompelde de oud-international bijna onverstaanbaar. "Dat belooft u?", vroeg de journalist nogmaals, waarop Overmars ongemakkelijk voor zich uit bleef kijken en geen antwoord meer gaf.

Het bewuste fragment van de persconferentie is vanaf 04:02 te zien.

Het gebrek aan een excuuswoord kwam Overmars op felle kritiek te staan, maar is dus volgens De Standaard een weloverwogen keuze geweest op advies van zijn advocaten. Dat advies hangt samen met de tuchtzaak die in Nederland tegen Overmars loopt. Op 8 februari werd bekend dat Ajax een dergelijke tuchtprocedure start naar het grensoverschrijdend gedrag van zijn vertrokken directeur voetbalzaken. De leiding van de Amsterdamse club wil weten of de inmiddels vertrokken bestuurder strafbare handelingen heeft gepleegd in de Johan Cruijff ArenA. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onderzoekt als onafhankelijk orgaan of Overmars strafbaar is geweest met zijn gedrag richting vrouwelijke werknemers van Ajax.

Overmars zou wel degelijk beseffen dat het maken van excuses beter zou zijn voor zijn imago, maar hecht meer belang aan het juridische aspect en spreekt daarom voorlopig alleen in algemene termen over wat in Amsterdam gebeurd is. "Zodra de tuchtprocedure achter de rug is, kan Overmars opnieuw communiceren", aldus De Standaard "Alleen is onduidelijk hoe lang het onderzoek nog duurt. Juridisch gezien is er geen probleem voor hem om te werken voor een Belgische werkgever – strafrechtelijk wordt hem niets in de weg gelegd."

De aanstelling van Overmars staat nog altijd flink onder druk in België. De Belgische voetbalbond (KBVB) baalt van de aanstelling en tegelijkertijd blijven sponsors weglopen bij Antwerp. De teller staat wat dat betreft nu al op vijf partners, die (al dan niet tijdelijk) de samenwerking opschorten. Antwerp maakte vrijdag in tegenstelling tot Overmars al mea culpa. "Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer", aldus de club in een statement.