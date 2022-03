Marokkaanse fans belagen Halilhodzic en schreeuwen om terugkeer Ziyech

Vahid Halilhodzic heeft zich niet geliefd gemaakt bij de fans van Marokko. De bondscoach van de Marokkaanse nationale ploeg besloot Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui niet op te nemen in zijn selectie voor de play-offs voor een WK-ticket tegen Democratische Republiek Congo en dat kwam hem op weinig sympathie te staan. Vrijdag, voorafgaand en na afloop van het heenduel met Congo (1-1), scandeerden de fans de naam van Ziyech. Ook werd Halilhodzic belaagd toen hij tussen de menigte door liep.

Voor het eerst sinds anderhalf jaar behoorden Ziyech en Mazraoui weer tot de voorselectie van de Leeuwen van de Atlas. Echter gaven ze direct aan niet terug te willen keren in de nationale ploeg van Marokko. Halilhodzic weigerde vervolgens nog langer over Ziyech en Mazraoui te spreken, zei hij bij de bekendmaking van de definitieve selectie. “Ik spreek vaak met de bondsvoorzitter. Ziyech en Mazraoui stonden op de lijst. Ze hebben gekozen de uitnodiging te weigeren. We respecteren die keuze, nu is het klaar. Ik zal nooit meer over ze praten", aldus de 69-jarige oefenmeester.

Encore une fois ZIYECH ZIYECH, cette fois-ci devant l’hôtel de l’équipe nationale à Casablanca. pic.twitter.com/RL88Gm93qx — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) March 26, 2022

Fans van Marokko zijn duidelijk een andere mening toebedeeld, daar zij vrijdag massaal de naam van Ziyech scandeerden rond het heenduel met Congo. Op beelden is te zien hoe Halilhodzic wordt toegeschreeuwd als hij naar de spelersbus loopt. Op een andere video baant de oefenmeester zich een weg tussen de schreeuwende Marokkaanse aanhang. Komende dinsdag volgt in het Stade Mohammed V de return van het tweeluik met Congo, waarin wordt beslist wie van de twee landen gaat deelnemen aan het WK.