Di María (34) kondigt via Instagram afscheid als international aan

Zaterdag, 26 maart 2022 om 17:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:24

Ángel Di María heeft zijn afscheid als Argentijns international aangekondigd. De aanvaller van Paris Saint-Germain plaatste na de met 3-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela een bericht op Instagram waarin hij aangaf zijn laatste interland te hebben gespeeld in eigen land. Di María leek daarmee aan te geven dat het WK in Qatar zijn laatste kunstje zal zijn als international.

Argentinië, dat al geplaatst is voor het wereldkampioenschap, speelt woensdag zijn laatste kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. Begin juli staat vervolgens nog de Finalissima tegen Italië op het programma, alvorens het land zich voorbereidt op het WK. "Ik wil iedereen bedanken voor alle liefde die ik heb ontvangen", schrijft de 34-jarige Di María op Instagram. "Ik heb altijd gedroomd van een mooie avond als deze, mijn laatste interland met de nationale ploeg in Argentinië. Het was een perfecte avond voor iedereen. We blijven samen groeien en dromen. Let's go Argentina!!!"

Di María, die tot dusver 121 keer het shirt droeg van de nationale ploeg, werd voor het eerst opgeroepen in 2008. De linkspoot wist in zijn veertien jaar als international 24 keer het net te vinden. Di María werd altijd gezien als trouwe metgezel van Lionel Messi in al hun gezamenlijke campagnes, waaronder de Olympische Spelen van 2008 in Peking en de gewonnen Copa América in 2021. Argentinië is bezig aan een indrukwekkende reeks en bleef de laatste dertig interlands zonder nederlaag. In de 3-0 zege op Venezuela was Di María goed voor een doelpunt en een assist.

Het WK van 2014 zal de aanvaller ongetwijfeld altijd een doorn in het oog blijven. Na geblesseerd te zijn geraakt in de kwartfinale tegen België, moest hij de halve finale tegen Nederland en de finale tegen Duitsland laten schieten. Uiteindelijk verloor de equipe van toenmalig bondscoach Alejandro Sabella met 1-0 van de Duitsers. naast Di María liet ook Messi zich uit over zijn toekomst bij de nationale ploeg. "Na het WK gaan er zeker dingen veranderen bij de nationale ploeg en ik zal mijn keuze daarin maken", liet de sterspeler weten.