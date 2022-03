Huisadvocaat Antwerp: ‘Reactie als die van Overmars zelden gezien’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 15:20 • Laatste update: 15:32

Terwijl de druk op de clubleiding van Royal Antwerp toeneemt sinds het aanstellen van Marc Overmars als nieuwe technisch directeur, toont de man die hem heeft voorgedragen geen enkele vorm van berouw. Huisadvocaat Omar Souidi laat in gesprek met Het Laatste Nieuws voor het eerst zijn licht schijnen op de zaak, maar heeft geen moment spijt van het feit dat hij de naam van Overmars heeft ingefluisterd.

"Voor de goede orde: ik doe mijn verhaal namens mezelf, niet namens de club. Om vooruit te kunnen als club, moet je soms ook out of the box durven denken. Verbeelding is zo belangrijk in het leven", aldus Souidi. Spijt heeft de huisadvocaat van Antwerp niet voor zijn aandeel in de komst van Overmars. "Nee. Natuurlijk niet. Omdat hij zijn excuses al had aangeboden. Hij schaamde zich kapot. Ik heb als advocaat veel ervaring met dergelijke dossiers. Maar een eerste reactie zoals die van Marc heb ik nog maar zelden gezien."

Souidi weigert conclusies te trekken op basis van berichten die op sociale media en reguliere media zijn verschenen. "Pas als ik een dossier van A tot Z bestudeerd heb, vorm ik een mening. We hadden de kant van Overmars nog niet gehoord. Dan vond ik het nuttig om met hem rond tafel te zitten. Die reactie was meteen een mea culpa. Ik schaam me kapot. Ik wil me direct excuseren, mijn gedrag is niet goed te praten. Wat verwacht men meer van die man? Dat hij voor de rest van zijn leven depressief thuis blijft zitten?”, aldus de jurist.

"Laat duidelijk zijn dat het totaal onaanvaardbaar is dat er dergelijke foto's op de werkvloer worden verstuurd. Maar de context van het verhaal is ook relevant. Ik hoor enkel: Marc Overmars heeft een dickpic gestuurd. Dus hij is slecht. Dus mag hij op dit moment niet werken. De slinger is al lang veel te ver doorgeslagen." Verschillende sponsoren hebben inmiddels laten weten niet langer aan de club verbonden te willen zijn. Ook de Belgische voetbalbond heeft zich uitgesproken tegen de aanstelling van Overmars. Antwerp reageerde donderdag met een statement, waarin de hand in eigen boezem werd gestoken.

"Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht. Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer. "Wij zijn van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd. Net zoals hij zich op sportief vlak zal moeten bewijzen."