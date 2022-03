‘Trending topic' plotseling een optie ter vervanging van afgemaakte Ancelotti

Zaterdag, 26 maart 2022 om 13:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 13:46

De 0-4 ondergang in el Clásico dreunt nog altijd na in het Santiago Bernabéu en omstreken. Afgelopen zondag werd Real Madrid in het hart geraakt door Barcelona, dat speelde met de aartsrivaal en, volgens diverse Spaanse media én supporters, het tactisch falen van trainer Carlo Ancelotti blootlegde. Hoewel de Koninklijke dit seizoen al beslag legde op de Supercopa de España, op koers ligt om de Spaanse landstitel te veroveren en in de kwartfinale van de Champions League staat, waren sociale media en de Spaanse kranten de afgelopen dagen gevuld met speculaties over het vertrek Ancelotti én zijn vervanger. Tijdens de onrustige nasleep in Madrid wordt een ‘geschikte opvolger’ continu naar voren geschoven in de media: Xabi Alonso.

Door Mart van Mourik

President Florentino Pérez heeft vrijdag negentig minuten lang recht tegenover Ancelotti gezeten. De oefenmeester, die nog tot medio 2024 vastligt in Madrid, werd uitgenodigd voor een diepgaand gesprek in een vergaderzaal op Valdebebas, het trainingscomplex van Real Madrid. Pérez maakte, volgens Marca, van de zelf ingeplande gelegenheid gebruik om het vertrouwen uit te spreken in de Italiaan. Een dergelijk gesprek is voor buitenstaanders uiteraard een geschikt moment om te grijpen naar het eeuwige voetbalcliché: zodra het bestuur het vertrouwen uitspreekt in de trainer, kan hij maar beter vast zijn koffers gaan pakken. Urgentie om Ancelotti spoedig weg te sturen lijkt er op dit moment overigens niet te zijn, want zijn ploeg heeft tenslotte nog veel om voor te spelen. Toch is het niet ondenkbaar dat de wegen van Carletto en Real Madrid na dit seizoen plotseling scheiden.

De Madrilenen werden begin februari weliswaar uitgeschakeld door Athletic Club in de kwartfinale van de Copa del Rey (1-0), maar op de overige fronten ligt de club nog altijd op schema. Negen wedstrijden voor het einde van LaLiga geniet Real Madrid een grote voorsprong op de achtervolgers. Nummer twee Sevilla kijkt tegen een achterstand van negen punten aan, terwijl Barcelona (met nog een duel tegoed) en Atlético Madrid twaalf punten achter de koploper staan. In de kwartfinale van de Champions League stuiten de mannen van Ancelotti op Chelsea, nadat Paris Saint-Germain in de achtste finale op indrukwekkende wijze uitgeschakeld werd. Bovendien slaagde men er in januari al in om ten koste van Athletic Club, Atlético Madrid en Barcelona de Supercopa de España te winnen. Marca herinnert zich echter dat sportief succes niet altijd de sleutel hoeft te zijn voor de continuïteit van de coach bij een club.

De meest verkochte sportkrant van Spanje denkt terug aan de eerste periode van Zinédine Zidane aan het roer bij Real Madrid. In 2018 vervoverde de Champions League, won hij de wereldbeker voor clubteams én de Supercopa de España. Toch besloot de Fransman aan het eind van de betreffende voetbaljaargang voorlopig een punt te zetten achter zijn loopbaan als hoofdtrainer bij de club, waar hij overigens in maart 2019 weer terugkeerde. Marca gaat er dus niet vanuit dat een eventueel succes op het miljardenbal en in de competitie het aanblijven van Ancelotti garanderen, al zou het pakken van titels de criticasters wél de mond snoeren.

In de kansloze glijpartij tegen Barcelona vormde de eindstand op het scorebord slechts het topje van de ijsberg, zo oordeelden Madrileense media na afloop. Marca schrijft over het gebrek aan variatie in de opstellingen van de coach, die daardoor ‘vaker dan gewenst’ sleutelspelers geblesseerd ziet wegvallen door overbelasting. Daarnaast zouden de tactische keuzes te vaak voor vraagtekens zorgen. Specifiek in el Clásico werd het ontbreken van de geblesseerde Karim Benzema bovendien ‘slecht opgevangen’ volgens de krant, omdat Luka Modric plotseling de meest naar voren geschoven middenvelder was in een 4-4-2-systeem. “Daardoor verloor Real Madrid niet alleen Benzema, maar ook Modric. De Kroaat voelde zich absoluut niet lekker op een positie waar hij nooit speelt.” Ook vanwege het feit dat de backs van Real Madrid volledig overlopen werden, werd Ancelotti 'onthoofd' in de Spaanse media. Tot slot zou de Italiaan, los van el Clásico, weinig ruimte maken voor nieuwe aanwinsten en de doorstroom vanuit de jeugd allerminst bevorderen.

Eerder dit seizoen werd het functioneren van Ancelotti al onder de loep gelegd in de Spaanse media, die in oktober met vergelijkbare conclusies kwamen. Toen kon de keuzeheer zich niet verschuilen achter een reeks verzachtende resultaten. In een tijdsbestek van acht dagen remiseerde Real Madrid namelijk in eigen huis tegen Villarreal (0-0) en verloor men op bezoek bij Espanyol (2-1). Tussendoor verliet Sheriff Tiraspol in de groepsfase van de Champions League het Santiago Bernabéu met een verrassende 1-2 zege op zak. Uiteindelijk overleefde Ancelotti de loodzware periode, niet in de laatste plaats omdat Barcelona werd verslagen (1-2) en er vanaf 30 oktober een zegereeks van tien wedstrijden volgde. De resultaten voorkwamen nadien dat Ancelotti op de schopstoel kwam, maar de pijnlijke thuisnederlaag tegen Barcelona heeft tot nieuwe, forse kritieken geleid.

Na de mokerslag in el Clásico stak Ancelotti de hand in eigen boezem. Hij verweet zijn spelersgroep niets en benadrukte dat zijn eigen keuzes tot de 0-4 nederlaag leidden. “We moeten intern over de tactieken praten, want niets pakte goed uit. Aan begin niet, maar ook na de wissels niet.” Een groot deel van de Madridistas was echter dusdanig gefrustreerd dat er op Twitter massaal gepleit werd voor een trainerswissel, onder meer vanwege ‘het gebrek aan vertrouwen in de tactische keuzes’. Alonso werd snel na el Clásico trending topic, waarna de Madrileense media al spoedig begonnen met fantaseren over la Xabineta, afgeleid van la Xavineta: de inmiddels succesvol geachte voetbalfilosofie van de huidige trainer van Barcelona die samenvattend neergezet wordt als het ‘Xavi-voertuig waar steeds meer bewonderaars in willen stappen’.

AS onderbouwde enkele dagen na el Clásico in een video van anderhalve minuut waarom Alonso een geschikte trainer zou zijn om Ancelotti na dit seizoen direct te vervangen. Momenteel staat Alonso als hoofdtrainer aan het roer bij Real Sociedad B, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in LaLiga2, het tweede profniveau in Spanje. Met Real Sociedad B strijdt Alonso tegen degradatie uit LaLiga2, waar hij dit seizoen voor het eerst actief is nadat hij afgelopen voetbaljaargang promotie had afgedwongen. Zijn contract in San Sebastián loopt komende zomer af en de oud-middenvelder heeft tot dusver geweigerd om zich voor een langere periode te committeren aan de Baskische formatie. Voor zijn overstap in juli 2019 naar Real Sociedad B was Alonso actief als jeugdtrainer van de groep Infantil A: Real Madrid Onder 15. Daar heeft de club de filosofie van het trainersvak hem met de paplepel ingegoten. Bovendien acht de Madrileense krant het als een groot voordeel dat hij als speler onder trainers als Josep Guardiola, Jürgen Klopp, Zinédine Zidane en José Mourinho heeft gewerkt.

Naast de kennis die hij als trainer in La Fábrica heeft opgedaan draagt Alonso eveneens een volle rugzak aan spelerservaring mee. In het hagelwitte shirt legde el Tolosano beslag op de Champions League (2014), werd hij landskampioen (2012), veroverde hij tweemaal de Copa del Rey (2011, 2014) en kwam Alonso als winnaar uit de strijd om zowel de Spaanse Supercup (2013) als de Europese Supercup (2014). Volgens AS is Alonso nog altijd erg gehecht aan het Real Madrid waarmee hij grote successen boekte en het medium ziet als hem zodoende als een uiterst geschikte kandidaat om op de trainersstoel te gaan zitten.

Ook Raúl González Blanco, beter bekend als Raúl, zou nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal kloppen. De huidige trainer van Real Madrid Castilla, het hoogste jeugdelftal, boekte met Real Madrid Onder 19 in 2020 al een groot succes door beslag te leggen op de UEFA Youth League. Hoewel ook Raúl een weerzinwekkend palmares heeft als speler en gezien wordt als kind van de club, zou de clubleiding van Real Madrid, volgens de berichtgeving van AS, willen wachten met het aanstellen van de 44-jarige oud-spits. Pérez wenst dat Raúl eerst ervaring opdoet op professioneel niveau, alvorens hij met de scepter gaat zwaaien bij de A-selectie van Real Madrid. Alonso is wat dat betreft een stap verder, zo klinkt het.

De publicaties van de afgelopen dagen over de samenstelling van de Madrileense dug-out zijn uiteraard nog erg speculatief van aard. Slaagt Ancelotti erin zowel de Champions League als LaLiga te winnen, dan lijkt er geen aanleiding te zijn om vroegtijdig afscheid te nemen van de Italiaan. Alonso werd op de persconferentie daags voor de ontmoeting tussen Ibiza UD en Real Sociedad B gevraagd naar zijn interesse in het hoofdtrainerschap bij Real Madrid. Niet geheel onverwacht en op clichématige wijze gaf de coach aan dat niet bezig te zijn met komend seizoen en dat hij op dit moment niet wil ingaan op de geruchten.