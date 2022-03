Vermoedelijke opstelling Oranje: Debutant en keuzes op het middenveld

Zaterdag, 26 maart 2022 om 11:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:53

Het Nederlands elftal is officieel begonnen aan de voorbereiding op het WK in Qatar. De equipe van bondscoach Louis van Gaal bivakkeerde deze week in de Zeister bossen en sluit het trainingskamp af met vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland. Zaterdagavond staat het treffen met de Denen op het programma. Nu Van Gaal duidelijkheid heeft gegeven over zijn favoriete formatie, kan ook de opstelling voor het grootste gedeelte worden ingevuld. De wedstrijd tegen Denemarken wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint om 20.45 uur.

Van Gaal heeft een beperkte voorbereiding in aanloop naar het WK en dus hechtte hij veel waarde aan de trainingsweek die Oranje momenteel doormaakt. Zo hield hij Cody Gakpo en Jurriën Timber ondanks hun blessure de hele week bij de groep. De bondscoach acht het van belang dat zoveel mogelijk spelers de 'implementatie' meemaken. "Ik heb ze opgeroepen om ze deel te laten nemen aan de implementatie, dat ze dat konden zien. Het zijn jongens die in mijn ogen zeker meegaan naar Qatar”, zei Van Gaal vrijdag tijdens de persconferentie over Gakpo en Timber. Het tweetal heeft het trainingskamp vrijdag verlaten.

Blessures

Naast Gakpo en Timber is ook Jordan Teze geblesseerd afgehaakt. De verdediger van PSV stond voor zijn debuut in Oranje, maar zag zijn vuurdoop in rook opgaan nadat hij donderdag geblesseerd raakte op de training. Van Gaal riep geen vervangers op en dus heeft hij de beschikking over 25 selectiespelers tegen Denemarken en Duitsland. Iemand die er ook niet bij is maar doorgaans wel verzekerd is van een basisplek is Justin Bijlow. De doelman van Feyenoord kampt met een voetblessure en komt dit seizoen niet meer in actie. Ook Jasper Cillessen is geblesseerd. De plek onder de lat wordt ingenomen door Mark Flekken, zo verklapte Van Gaal deze week. Voor Flekken worden het zijn eerste minuten in Oranje.

Mark Flekken staat voor zijn debuut in Oranje.

Formatie

Van Gaal kiest tegen Denemarken voor een 3-4-1-2-formatie met een zogeheten 'omgekeerde driehoek'. Dat betekent dat hij een nummer 10 achter de twee spitsen gaat posteren. "Omdat Denemarken een bepaalde speelwijze heeft waar wij met die wijze voordeel uit kunnen halen", zo gaf Van Gaal te kennen. Hij stelt daarmee bovendien de tegenstander tot het maken van een belangrijke keuze. "Omdat de tegenstander zich dan altijd moet aanpassen. Als je met de Hollandse driehoek gaat spelen (3-4-3, red.), dan is er weinig verschil. Bij deze formatie wel. De tegenstander moet een middenvelder opofferen aan de nummer 10."

Over de exacte invulling van het middenveld wilde Van Gaal niet veel kwijt. Dus ook niet of hij voor een speler als Georginio Wijnaldum of Steven Berghuis kiest als nummer 10. "Het hangt af van de vorm van spelers", zei hij tegen de NOS. Wijnaldum is bij Paris Saint-Germain niet steevast verzekerd van een basisplek, terwijl Berghuis dat bij Ajax wel is. "Het gaat niet om type Wijnaldum of type Berghuis. In principe geef ik de voorkeur aan een passer. Maar als de wedstrijd ergens anders om vraagt, kan ik ook een type Wijnaldum inzetten." Daarmee lijkt Van Gaal de voorkeur te geven aan Berghuis tegen Denemarken.

??? Welke opstellingen gaat Louis van Gaal nou uitproberen met Oranje? ?? pic.twitter.com/hh52qO6uQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2022

Vermoedelijke opstelling:

De keuze onder de lat is dus gemaakt met Flekken. De doelman van SC Freiburg heeft een driemansdefensie voor zich met vermoedelijk Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Ook Daley Blind is een kandidaat voor de positie als linker centrale verdediger. Een verdediging met De Ligt, Van Dijk en Stefan de Vrij, die er overigens ook niet bij is vanwege een blessure, leek Van Gaal uit te sluiten. "Ik wil daar een linkspoot hebben. In principe kunnen Daley Blind en Aké daar spelen. Het gaat erom wat voor het team het beste is. Daar pas ik het basiselftal op aan." Verwacht wordt dat Van Gaal tegen Denemarken voor Aké kiest en voor Blind een plek op het middenveld heeft ingeruimd.

Samen met Denzel Dumfries moet Blind ervoor zorgen dat de zijkanten worden bestreken. Frenkie de Jong is verzekerd van zijn plek op het middenveld en vindt zeer waarschijnlijk Teun Koopmeiners naast zich. Laatstgenoemde is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Atalanta en houdt onder meer Davy Klaassen uit de basis. Klaassen moet bij Ajax genoegen nemen met een rol als invaller. De afgelopen zeven interlands verscheen hij wel aan de aftrap. Op nummer 10 lijkt Berghuis dus een streepje voor te hebben op Wijnaldum, daar de Ajacied meer als een passer wordt gezien.

In de voorhoede strijden een aantal spelers om een plekje naast Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona is, ondanks zijn reserverol bij zijn werkgever, bij Oranje doorgaans verzekerd van een basisplek. Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Steven Bergwijn en Noa Lang zouden hem kunnen vergezellen. Van het viertal steekt Danjuma in de beste vorm. Hij stond zowel tegen Montenegro als de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen aan de aftrap. Een fitte Gakpo maakt tijdens het WK ook kans om op die positie uit de voeten te kunnen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Frenkie de Jong, Koopmeiners, Blind; Berghuis; Memphis, Danjuma.