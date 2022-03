ADO-trainer Franken gaat viraal met opvallend interview: ‘Het was een grapje’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 10:52

Een interview van Giovanni Franken met Omroep West gaat momenteel viraal op social media. De interim-trainer begon op een vraag over ‘een interne struggle’ naar aanleiding van het ontslag van Ruud Brood plotseling over relatieproblemen met zijn vrouw. Franken benadrukt nu dat hij een dolletje maakte met verslaggever Jim van der Deijl en dat zijn vrouw kan lachen om het fragment.

Het interview met Franken vond plaats op 6 maart, kort na het ontslag van Brood als trainer van ADO. Voor de camera van Omroep West kreeg Franken de vraag of hij op dat moment ‘een interne struggle’ had. “Mijn vrouw zegt dat ook tegen me”, antwoordde Franken met een stalen gezicht vlak voordat de verslaggever kon benadrukken dat hij het over Brood had. “We hebben een interne struggle, we zijn al een tijdje samen. Ze vraagt of ik gelukkig ben thuis. Dat soort dingen. Dus, ja. Die struggle, oké. We zijn daar heel open in en bespreken dat. Ja, goed, die struggles heb ik wel thuis.”

?? | Interim-trainer Giovanni Franken werkte prettig samen met de ontslagen Ruud Brood, maar wil van een interne struggle niets weten. 'Een coach is 'hired to be fired'. Dat is het leven van een trainer. Natuurlijk hoop je dat het zolang mogelijk duurt.Het is 'part of the job'.' pic.twitter.com/GnHpZX2bjY — Omroep West Sport (@OmroepWestSport) March 6, 2022

De verslaggever van Omroep West zei vervolgens dat hij niet op de privé-situatie van Franken doelde. “Oh, waar doel je dan op”, reageerde Franken met een glimlach. Als er nog eens duidelijk gemaakt is dat het over Brood gaat, geeft Franken te kennen dat hij geen ‘interne struggle’ heeft. “Daarom dacht ik: bij een interne struggle moet ik direct aan thuis denken. We gaan bij de relatietherapeut in en uit. Maar ik heb hier geen interne struggle. Een coach is hired to be fired. Dat is het leven van een trainer. Natuurlijk hoop je dat het zolang mogelijk duurt. Het is part of the job.”

Het interview wordt nu twee weken later plotseling veelvuldig gedeeld op social media. “Zoals het gebracht is, leek het of ik het serieus bedoel, maar vanuit Jim en mij was het een grapje”, reageert Franken tegenover Omroep West. De interim-trainer van ADO zegt dat hij in die dagen veelvuldig vragen over Brood kreeg. “Interne struggles heb je altijd thuis. Op het moment dat die camera aangaat, maak ik er een grapje over. Omdat ik weer een vraag krijg over Ruud Brood.”

“Dan is de kop: de trainer begrijpt de vraag niet en wordt er een geknipt fragment onder gezet. Dan ziet het er inderdaad uit of ik er serieus op inga en de vraag niet begrijp. De titel is dus wel heel erg misleidend”, gaat Franken, die bij ADO tijdelijk het stokje heeft overgenomen van Brood, verder. “Aan mij hoor je ook dat het een dolletje is. Ik sta er nu niet echt heel verdrietig bij en ik barst ook niet in tranen uit.”

“Ik ben ook helemaal niet grappig. Ik had hier ook helemaal niet aan moeten beginnen”, stelt Franken. Zijn vrouw kon wel lachen om het verwarrende interview. “Het lijkt allemaal wel goed te zitten thuis. Dat is al een hele lange tijd zo. Mijn vrouw moest er zelfs ook om lachen. Ze vond het heel leuk.”