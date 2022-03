Joan Laporta geeft Ronald Koeman nieuwe trap na: ‘Ik zei tegen hem...'

Zaterdag, 26 maart 2022 om 09:03

Joan Laporta heeft zich opnieuw uitgelaten over het besluit om Ronald Koeman als trainer van Barcelona te vervangen door Xavi. De voorzitter van de Catalanen vertelt in een interview met Mundo Deportivo dat hij Koeman eigenlijk afgelopen zomer al wilde vervangen wegens diens speelstijl. Desondanks zegt Laporta geen spijt te hebben van de gang van zaken bij Barcelona tijdens de afgelopen maanden.

“Nee, nee. Ik heb alles gedaan in het belang van Barcelona”, antwoordt Laporta op de vraag of hij eerder van trainer had moeten wisselen. “Aan het eind van vorig seizoen zei ik: ‘Kom op, laten we van trainer wisselen’. Maar we hadden de Copa del Rey gewonnen, dat was spectaculair. Bovendien zaten we met de belabberde financiële situatie. We spraken met Koeman en ik heb hem duidelijk gezegd dat hij niet mijn trainer was, toen hij dat vroeg. Ik zei tegen hem: ‘Laat me niet nu antwoord geven, want ik heb mijn twijfels. We hebben de Copa del Rey gewonnen, maar ik vind onze manier van spelen niets’.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het systeem was veranderd en dat kan ik begrijpen, want we hadden niet de juiste spelers voor de formatie die we wilden spelen. Maar ik had mijn twijfels, dus ik wilde er vijftien dagen over nadenken”, vervolgt Laporta. “Later heb ik Koeman gezegd dat we door zouden gaan. Hij had nog een contract en het was niet gepast om op dat moment van trainer te wisselen, dus we wilden hem een kans geven. Doordat hij te maken had gehad met moeilijke omstandigheden, blessures en een versleten selectie qua mentaliteit en motivatie, hebben we hem een tweede kans gegeven.”

“Maar op een zeker moment zag ik dat hij het verkeerde pad opging, het ging niet goed. Sinds de verkiezingen waren we al in gesprek met Xavi en ik heb hem toen gezegd dat we hem wilden hebben. Hij stemde in, hebben hem losgeweekt in Qatar en toen is Xavi gekomen”, zo blikt Laporta terug op de aanstelling van Xavi. “Je kunt zeggen: misschien was de situatie nu anders geweest als we dat besluit eerder hadden genomen. Dat weet ik niet. Die conclusie is complex, want we hebben sindsdien ook een transferwindow gehad en daarin hebben we spelers aangetrokken die het verschil maken.”

Laporta bevestigt dat er reeds wordt gesproken over een langere samenwerking met Xavi, wiens contract loopt tot 2024. “We hebben een trainer die van Barcelona houdt. Er zijn problemen waar we nog niet over gesproken hebben, maar ik denk dat Xavi hier zo lang kan blijven als hij zelf wil. Het voordeel van grote spelers die trainer worden is dat ze meteen weten wanneer hun moment is. Ik maak me geen zorgen, hij kan op ieder moment met ons praten. We zullen er alles aan doen om hem op zijn gemak te stellen. Hij weet zelf heel goed wat het betekent om trainer van Barcelona te zijn.”