Het Parool: recherche waarschuwde Ajax voor contacten van Promes

Zaterdag, 26 maart 2022 om 08:42

De Amsterdamse recherche heeft Ajax al ruim voor het steekincident in de zomer van 2020 gewaarschuwd voor het ‘doen en laten buiten het veld’ van Quincy Promes, zo schrijft Het Parool. In een gesprek waarbij ook algemeen directeur Edwin van der Sar aanwezig was, zouden rechercheurs hebben gewaarschuwd voor de verkeerde vrienden van Promes. Mede daardoor noemt de krant de steekpartij waarbij de aanvaller van Spartak Moskou betrokken was ‘een bijvangst in een langer lopend politieonderzoek’.

Van der Sar zou in het bewuste gesprek te horen hebben gekregen dat Promes gezien was met een voorman van een beruchte rapgroep uit Holendrecht, die volgens justitie betrokken is bij grootschalige drugstransporten. De recherche zou hebben gewaarschuwd dat dit een ‘riskant contact’ is, zo schrijft Het Parool op basis van ingewijden. De recherche zou eerder in het seizoen 2019/20 al gesproken hebben met een vertegenwoordiger van Ajax over de verkeerde vrienden van Promes.

Dat eerste gesprek zou zijn gegaan over de band van Promes met de halfbroer van de voor een liquidatie veroordeelde gangsterrapper Jason L. De recherche wilde hiermee vooral zijn bezorgdheid delen over de veiligheid van Promes. Het Parool schrijft dat het tweede gesprek - waarbij dus ook Van der Sar aanwezig was - van een andere aard was, omdat bij de politie ‘het vermoeden was gegroeid dat Promes zelf ook van het rechte pad aan het raken is’.

Er wordt benadrukt dat het niet tot het takenpakket van de politie hoort om dergelijke ‘waarschuwingsgesprekken’ te voeren. Maar het komt wel vaker voor dat er zogenaamde ‘bewustwordingsgesprekken’ worden gevoerd. Zo gaf de recherche in 2017 bijvoorbeeld een presentatie aan de volledige Ajax-selectie over ‘de gevaren voor de profvoetballer’. Dit lijkt in het geval van Promes niet te hebben geholpen. “Ergens houdt onze zorgplicht op. Je kunt spelers niet 24/7 in de gaten houden. Op een gegeven moment gaan ze naar huis”, zegt een betrokkene tegenover Het Parool.

Ajax zou Promes ook buiten de recherche om hebben aangesproken op ‘zijn flirts met de drillrapscene’. Vanaf de zomer van 2020 heeft de politie de telefoon van Promes afgeluisterd, volgens De Telegraaf wegens een verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Mede daardoor heeft de politie als ‘bijvangst’ Promes horen bekennen dat hij zijn neef wilde doodsteken tijdens een familiefeest in Abcoude, in de zomer van 2020. Nieuwsuur bracht vorige maand transcripties van deze telefoongesprekken tussen Promes en verschillende familieleden naar buiten.

Het heeft er toe geleid dat het Openbaar Ministerie besloten heeft om Promes te vervolgen poging tot moord, terwijl hem aanvankelijk poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd. Daar staat een zwaardere straf voor dan bij poging tot doodslag, omdat er sprake is van voorbedachten rade. Het Parool stelt dat er mogelijk later nog een rechtszaak kan volgen voor de drugsverdenkingen. Als de aanvaller van Spartak Moskou zich niet vrijwillig meldt voor de rechtszaak, kan Nederland aan Rusland om zijn uitlevering vragen. Het Parool heeft tevergeefs getracht een reactie te krijgen van Promes, die altijd heeft ontkend schuldig te zijn aan de steekpartij. Ajax wil zich nog niet over de zaak uitlaten voor de rechter een uitspraak heeft gedaan.