KBVB baalt van aanstelling van Marc Overmars; sponsors blijven weglopen

Zaterdag, 26 maart 2022 om 07:42 • Laatste update: 10:17

De Belgische voetbalbond (KBVB) baalt van de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur bij Antwerp. Een woordvoerder van de KBVB laat aan NU.nl weten dat echter een eventuele straf die Overmars in Nederland krijgt niet kan worden overgenomen, omdat ‘de feiten’ zich niet in België hebben voorgedaan. Tegelijkertijd blijven er sponsors weglopen bij Antwerp.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) doet momenteel nog onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag waar Overmars zich bij Ajax aan schuldig gemaakt heeft. Het is nog niet duidelijk wanneer het ISR met een uitspraak komt, maar een eventuele straf kan door de KBVB niet worden overgenomen. “De uitspraken van het ISR zijn niet automatisch van toepassing in andere landen”, laat een woordvoerder van de KBVB weten. De Belgische voetbalbond spreekt van ‘een ethische beslissing waar de bond niet achter staat’ en noemt het ‘op z’n minst ongelukkig’.

“De KBVB heeft geen enkele rechtsgrond om een onderzoek in te stellen. De feiten hebben zich niet bij een Belgische club en niet in België voorgedaan”, zo klinkt het echter vanuit de Belgische voetbalbond. Antwerp erkende een ‘cruciale fout’ te hebben gemaakt met de presentatie van Overmars en niet ‘glashard’ te hebben kunnen toelichten waarom het besluit genomen was. Ondanks dat Antwerp schuld heeft erkend, blijven er sponsors en partners opstappen bij de nummer drie van de Jupiler Pro League.

Na Select Group, Descroes, Federale Verzekering, ziekenhuisgroep ZNA, VINCI Energies en 6D Nutrition heeft ook Xior besloten om de samenwerking met Antwerp voor dit seizoen stop te zetten. “Wij hebben als bedrijf een maatschappelijke rol te vervullen”, laat de studentenhuisvestingsmaatschappij weten aan Het Nieuwsblad. “De aanstelling van Overmars strookt helemaal niet met onze waarden en ook het gebrek aan communicatie stootte ons tegen de borst. Met Xior willen we net inclusie en gelijkheid uitstralen. Dat is meer dan normaal ook als 15.000 studenten een kamer huren bij ons. Wij moeten een voorbeeld stellen naar hen.”

Xior zal door dit besluit niet meer te zien zijn op de LED-boarding en deze zendtijd wordt weggegeven aan maatschappelijke organisaties. Verder heeft het bedrijf besloten zijn loge op de Bosuil dit seizoen niet meer te gebruiken. VINCI Energies nam dezelfde maatregelen en besloot een geplande ‘jobdag’ in het stadion van Antwerp te annuleren. Deze twee partijen willen volgend seizoen opnieuw bekijken of en hoe de samenwerking wordt voortgezet.

Ook Wim Kieft spreekt in zijn column in De Telegraaf van een ‘slechte beurt’ van Overmars. “Die hele presentatie deugde niet en kwam van de kant van Overmars vooral heel ongevoelig over. Even memoreren dat het allemaal niet had mogen gebeuren in Amsterdam en dan met z’n allen weer snel over tot de orde van de dag. Geen schuldbekentenis, geen spijtbetuiging richting de slachtoffers en geen enkele verklaring zodat het blijft gissen naar het complete verhaal van Overmars zelf.”

Er is echter een verklaring voor wat Kieft een ‘gemiste kans’ noemt. De Standaard schrijft dat Overmars van zijn advocaten het advies heeft gekregen om zo min mogelijk over de zaak bij Ajax te zeggen, in verband met het onderzoek van het ISR dat nog tegen hem loopt. Indien Overmars zijn excuses zou aanbieden, zou dat indirect een schuldbekentenis beteken en dat verzwakt volgens de Belgische krant zijn positie.