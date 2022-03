Scorende Messi zaait twijfel met uitspraken na overwinning op Venezuela

Zaterdag, 26 maart 2022 om 07:01 • Chris Meijer • Laatste update: 08:59

Lionel Messi voorspelt dat er ‘veel dingen gaan veranderen’ na het WK in Qatar. De 34-jarige aanvaller verscheen na het met 3-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Venezuela - waarin hij een doelpunt voor zijn rekening nam - bij de Argentijnse pers en leek daar te hinten op het einde van zijn interlandloopbaan. Argentinië speelt later deze week nog tegen Ecuador en is reeds zeker van de tweede plek in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep.

Voorafgaand aan het treffen in La Bombonera van Boca Juniors was Argentinië reeds zeker van een WK-ticket, terwijl Venezuela - de hekkensluiter in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus - wist dat het toernooi in Qatar niet meer te halen viel. Het duurde tot de 35ste minuut voordat Argentinië met Nicolás Tagliafico in de basiself op voorsprong kwam. Messi bracht Rodrigo De Paul vrij binnen het strafschop, waarna de middenvelder van Atlético Madrid het overzicht behield. In de doelmond vond De Paul de inlopende Nicolás González, die van dichtbij de openingstreffer aantekende.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Venezuela hield vervolgens heel lang stand, want pas in de slotfase liep Argentinië weg naar een ruime overwinning. Tien minuten voor het einde wist de thuisploeg de marge te verdubbelen: De Paul stond met een fantastische pass aan de basis van de fraaie treffer van de ingevallen Ángel Di Maria. De aanvaller van PSG bleef op de rand van het strafschopgebied rustig en plaatste de bal met een stift over de uitgekomen doelman Wuilker Faríñez. Het slotakkoord werd acht minuten voor het einde verzorgd door Messi.

Messi zette de aanval zelf op en liep slim weg in het strafschopgebied, waardoor Di Maria hem met een afgemeten voorzet kon bedienen. De aanvoerder van de Argentijnen controleerde met de borst en leek de bal verkeerd te raken, maar dat bleek voldoende om Fariñez te verschalken. Na afloop verscheen Messi bij de Argentijnse pers en daar zaaide hij twijfel over zijn toekomst als international.

“Ik ben gelukkig bij de Argentijnse nationale ploeg. Maar sinds we de Copa América hebben gewonnen, denk ik vooral na over wat er op korte termijn komen gaat: de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador en de oefenwedstrijden in juni en september. Na het WK ga ik over veel dingen opnieuw nadenken, of het nu goed of slecht afloopt. Laten we hopen dat het goed afloopt. Maar na het WK gaan er zeker dingen veranderen”, zo tekent de Argentijnse tak van GOAL op uit de mond van Messi.

Messi zette in 2016 ook al eens een punt achter zijn interlandloopbaan, maar besloot toch terug te keren bij de Argentijnse nationale ploeg. “Er staat hier een geweldige groep. Mensen waarderen me en iedere dag kan ik meer laten zien. Ik ben heel dankbaar, iedere keer dat ik naar Argentinië kom doet me goed. Na het winnen van de Copa América is dat gevoel nog wel sterker. Alles gaat heel natuurlijk en makkelijker op het veld. Winnen maakt alles ook leuker. Dit was de laatste wedstrijd in Argentinië voor het WK en ik denk dat dit een goed vaarwel was.”

Waar Messi zich nog cryptisch uitlaat, is Di Maria duidelijker over zijn toekomst als international. "Ik wil iedereen bedanken voor de liefde. Ik heb er altijd van gedroomd om dit soort avonden te beleven. Dit was waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd in dit shirt in Argentinië", schrijft Di Maria op Instagram. "Dit was een geweldige avond en daar wil ik iedereen voor bedanken. Ik wil het team feliciteren met de overwinning, dit was een perfecte wedstrijd."