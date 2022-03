Frankrijk komt prachtdoelpunt van Pépé te boven en wint in blessuretijd

Vrijdag, 25 maart 2022 om 23:42 • Jeroen van Poppel

Frankrijk heeft vrijdagavond zijn oefenwedstrijd tegen Ivoorkust op de valreep winnend afgesloten. De manschappen van Didier Deschamps leken tegen de Afrikanen, waar Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré in de basis stonden, op weg naar een gelijkspel, maar Aurélien Tchouaméni kopte les Bleus in de blessuretijd naar winst: 2-1. Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Nicolas Pépé, die een heerlijke individuele actie beloonde met een rake knal in de korte hoek.

Frankrijk verscheen aan de aftrap met een debutant Christopher Nkunku, die beloond werd voor zijn uitstekende spel bij RB Leipzig. De aanvaller vormde een koppel met Olivier Giroud, terwijl sterspeler Kylian Mbappé rust kreeg en negentig minuten op de bank bleef zitten. De toeschouwers in het Stade Vélodrome kregen in de openingsfase doelpunten aan beide zijden te zien.

Eerst greep Ivoorkust verrassend de leiding via Pépé, die van rechts naar binnen dribbelde en Lucas Hernández na een aantal scharen buitenom passeerde. De aanvaller van Arsenal verraste Hugo Lloris met een hard schot in de korte hoek: 0-1. Frankrijk sloeg direct terug via Giroud, die simpel zijn hoofd tegen een perfect afgemeten voorzet van Antoine Griezmann kon zetten. Basisspelers Haller en Sangaré verlieten in de slotfase het veld en zagen hoe Tchouaméni uit een hoekschop van debutant Mattéo Guendouzi de winst aan Frankrijk schonk: 2-1.

Komende dinsdag speelt Frankrijk, dat zich al heeft gekwalificeerd voor het WK in Qatar, opnieuw een oefeninterland, ditmaal tegen Zuid-Afrika de tegenstander. Ivoorkust slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de eindronde.