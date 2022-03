‘Ongelooflijke’ tegenslag voor Ten Hag: ‘Met hem staat defensie als een huis’

De enorme toename van het aantal tegendoelpunten bij Ajax ontstond de afgelopen weken precies na het wegvallen van Remko Pasveer. Erik ten Hag is zeer te spreken over de manier waarop de 38-jarige doelman, die in februari zijn vinger brak, leiding geeft aan de Amsterdamse defensie. "Hij heeft binnen Ajax een geweldige ontwikkeling doorgemaakt", aldus Ten Hag tegenover Ajax TV. "Met hem stond de verdediging als een huis."

Pasveer kwam in de zomer aanvankelijk binnen als stand-in van Maarten Stekelenburg, maar werd door de zware blessure van laatstgenoemde vrijwel direct basisspeler. Ook na de terugkeer van dopingzondaar André Onana in november behield Pasveer het vertrouwen van Ten Hag, maar in Lissabon ging het mis voor de voormalig Vitessenaar. Pasveer brak in de warming-up van de Champions League-wedstrijd bij Benfica (2-2) zijn vinger, speelde dat duel wonderbaarlijk genoeg nog wel, maar ging vervolgens de lappenmand in.

Tot overmaat van ramp voor Ajax raakte in diezelfde warming-up in Lissabon overigens ook reservekeeper Jay Gorter geblesseerd. "'Als je verder wilt komen in de Champions League, moet alles meezitten", zegt Ten Hag terugblikkend. "In Lissabon vielen twee keepers geblesseerd uit. Hoeveel pech kun je hebben? Het is een ontzettend vervelend moment. Op het moment dat je voor titels gaat spelen, gebeurt dit."

"Het is ontzettend vervelend wat Remko overkomt, een ongelooflijke tegenslag", zo leeft Ten Hag mee. Met Pasveer onder de lat was Ajax op weg naar een laagterecord in de Eredivisie: tot aan de 24ste speelronde kreeg de ploeg van Ten Hag slechts vijf (!) tegengoals, terwijl het record van FC Twente (in 1971/72) op 13 staat. Door het wegvallen van Pasveer kwam Onana eind februari terug in het elftal bij Ajax. De Kameroener tastte in de return tegen Benfica (0-1) volledig mis bij een vrije trap en zag Darwin Núñez de allesbepalende goal in het Champions League-tweeluik maken. Daarbij aangetekend dat Pasveer zelf niet vrijuit ging bij de tweede tegentreffer in Lissabon, door een afstandsschot van Gonçalo Ramos slecht te verwerken.

Toeval of niet, met Onana onder de lat regende het nationaal plotseling tegendoelpunten in Amsterdam: Go Ahead Eagles (2-1 verlies), RKC Waalwijk (3-2 winst), SC Cambuur (2-3 winst) én Feyenoord (3-2 winst) slaagden erin om in één duel twee keer te scoren tegen Ajax. In de eerste 23 Eredivisie-speelrondes lukte dat alleen AZ (1-2 in de Johan Cruijff ArenA). Ajax staat nu overigens op 13 tegendoelpunten en kan het record dus alleen nog delen met Twente indien in de laatste zeven duels geen enkel tegendoelpunt wordt geïncasseerd.