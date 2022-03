Van der Gijp: ‘Het is gewoon slecht van Koeman, echt heel slecht’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 23:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:39

Ronald Koeman lijkt de ideale kandidaat van de KNVB te zijn om Louis van Gaal na het WK op te volgen als bondscoach. Beide partijen hebben de gesprekken over een nieuwe samenwerking reeds gestart. René van der Gijp is van mening dat Koeman in de afgelopen weken met enkele optredens in televisieprogramma's bepaald niet aan zelfpromotie heeft gedaan. Johan Derksen vindt het ondanks alles wel logisch dat de KNVB opnieuw uitkomt bij de clubloze oefenmeester.

"Er was een enquête in De Telegraaf, daar schrok ik een beetje van", verklapt Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. "44 procent van Nederland wil hem (Koeman, red.) eigenlijk niet als bondscoach. Ik vind dat er weinig alternatieven zijn, je kunt wachten tot Peter Bosz ontslag krijgt (bij Olympique Lyon, red.). Dat zal er wel langzaamaan aankomen. Maar Koeman heeft het de eerste keer dat hij bondscoach was niet slecht gedaan. Dus laat die jongen bondscoach zijn", aldus Derksen. Van der Gijp haakt gelijk in met een observatie over het mediaoptreden van Koeman in de afgelopen periode.

"Die twee documentaires van hem (Força Koeman op Videoland, red.), het optreden bij HLF8 en het optreden bij Jeroen van der Boom (Hoge Bomen, red.) heeft hem gewoon geen goed gedaan. Dat heeft hem gewoon geen goed gedaan." Derksen is het daar roerend mee eens: "Daar kwam hij als een jan lul over." Van der Gijp analyseert daarna verder: "Zo'n tweede documentaire zit ook weer midden in zo'n oorlog. Je zou ook kunnen zeggen: 'Laten we hem zes maanden opschuiven, misschien ziet het er dan allemaal wat florissanter uit. Voordat ik over mijn problemen ga praten, terwijl duizend kilometer verderop nog een paar problemen bezig zijn'. Het is gewoon heel slecht, dat is gewoon echt heel slecht", deelt de analist een onvoldoende uit aan Koeman.

"Maar als Koeman een bevriende journalist had gehad, die daarnaar gekeken had. Die had moeten zeggen: 'Ronald, dit moet je niet doen'. En mevrouw Koeman helemaal buiten beeld houden met dat gewauwel", neemt Derksen het gesprek over Koeman weer over. "Ik weet zeker: door die vier dingen krijg je deze uitslag. Honderd procent", verwijst Van der Gijp naar de voor Koeman niet zo gunstige enquête in De Telegraaf. "Want die jongen heeft het gewoon fantastisch gedaan met dat Nederlands elftal. Weliswaar met Memphis Depay als aanvoerder van Olympique Lyon, met Donny van de Beek in vorm."

Presentator Wilfred Genee zou graag zien dat Koeman een keer aanschuift in een uitzending van Vandaag Inside, maar Derksen ziet dat niet snel gebeuren. "We zeiden net: die jongens (Depay, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, red.) hebben wat last van kritiek, maar Ronald kan ook nergens tegen. Een heel kinderachtig mannetje, want dat zei hij ook in die documentaire: 'Ze zeggen en ze schrijven maar alles'. Daar merkte je wel aan dat hij daar niet goed tegen kan. Ze willen wel hun zakken vullen en vereerd worden, maar kritiek hoort er niet bij blijkbaar", zo besluit Derksen.