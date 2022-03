Ruud van Nistelrooij geeft nu wél zijn ‘jawoord’ aan PSV

Ruud van Nistelrooij wil de nieuwe hoofdtrainer van PSV worden, indien de 45-jarige oud-spits een ervaren assistent naast zich krijgt. Dat heeft Van Nistelrooij volgens De Telegraaf aan toekomstig algemeen directeur Marcel Brands laten weten. In december achtte Van Nistelrooij, die Jong PSV onder zijn hoede heeft, zich nog niet rijp voor de functie. Fred Rutten is nadrukkelijk in beeld om assistent-coach te worden, maar met de voormalig hoofdcoach van PSV is nog geen akkoord bereikt.

Hoewel Brands pas na dit seizoen in dienst treedt, is hij logischerwijs al druk bezig met de opvolging van Roger Schmidt, die vertrekt bij PSV. De aanstaand algemeen directeur, die Toon Gerbrands opvolgt, ziet in Rutten een geschikte, geroutineerde assistent. Rutten laat desgevraagd door De Telegraaf niets los over een mogelijke terugkeer in Eindhoven.

De 59-jarige Rutten stond eerder al drie jaar lang aan het roer bij PSV als hoofdcoach en vijf jaar als assistent-trainer. Daarnaast was hij hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht. Van Nistelrooij wil met Rutten tóch de uitdaging aangaan bij het eerste elftal van de Eindhovenaren. Eerder gaf de beoogde coach van volgend seizoen nog aan 'het trainersvak eerst te willen doorgronden' en zijn 'route zelf uit te willen stippelen'.

Van Nistelrooij bereidt zich al sinds 2014 voor op een functie als hoofdtrainer van een grote club. De 70-voudig Oranje-international werkte eerst twee jaar als assistent-trainer van Guus Hiddink en daarna Danny Blind bij het Nederlands elftal, en ging in 2016 aan de slag bij PSV. Daar werkte hij aanvankelijk als spitsentrainer van het eerste elftal, om vanaf 2018 de Onder 19 onder zijn hoede te nemen. Afgelopen zomer ging Van Nistelrooij mee naar het EK als assistent van toenmalig bondscoach Frank de Boer en daarna nam hij de leiding over Jong PSV.