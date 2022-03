Salah troeft Mané met één moment nu wél af; Kudus belandt in kansloos duel

Vrijdag, 25 maart 2022 om 22:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:28

Egypte heeft vrijdagavond het eerste deel van een revanche genomen op Senegal. Waar de finale van de Afrika Cup nog verloren ging, wonnen de Egyptenaren dankzij één moment van Mohamed Salah nu wél van Senegal: 1-0. Mohammed Kudus kwam als basisspeler in actie voor Ghana, dat net als tegenstander Nigeria geen moment kon overtuigen: 0-0. Over een week zal in de returns van beide wedstrijden een WK-ticket worden verdeeld.

Egypte - Senegal 1-0

De opluchting bij Egypte was groot toen kort voor de aftrap bleek dat Salah ondanks lichte klachten inzetbaar was. De sterspeler was binnen vier minuten beslissend door het openingsdoelpunt te forceren. Salah vuurde van dichtbij op de lat, waarna de bal via het lichaam van Saliou Ciss ongelukkig in diens eigen doel rolde: 1-0. Kansen waren schaars, maar Sadio Mané kreeg kort na rust een goede. De aanvaller van Liverpool kon van dichtbij echter niet raak koppen.

Ghana - Nigeria 0-0

Ajacied Kudus moest de Afrika Cup aan zich voorbij laten vanwege een blessure, maar is al geruime tijd weer fit en werd op het middenveld geposteerd naast sterspeler Thomas Partey. Beide landen beleefden eerder dit jaar een teleurstellende Afrika Cup en konden ook donderdagavond nauwelijks overtuigen. In de tweede helft verprutste de Nigeriaan Moses Simon een goede schietkans en in de slotfase leken de bezoekers een penalty te krijgen vanwege een handsbal van Baba Mohammed. Na een VAR-ingreep werd de strafschop echter ingetrokken, omdat vlak voor dat moment een overtreding werd gemaakt door Nigeria zelf.